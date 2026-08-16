|Krypto-Marktbericht
|
16.08.2026 09:48:20
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:41 0,05 Prozent auf 62.993,13 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 63.023,97 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,8 Prozent auf 8,02 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,0 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 44,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,08 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,08 Prozent schwächer bei 1.879,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.880,82 US-Dollar.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 203,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (203,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,05 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,001 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,001 US-Dollar beziffert.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,49 Prozent auf 412,16 US-Dollar, nach 410,14 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1761 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1769 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1579 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1568 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3309 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3308 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (607,20 US-Dollar) geht es um 0,41 Prozent auf 604,69 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0697 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0696 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (75,27 US-Dollar) geht es um 0,12 Prozent auf 75,36 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 6,333 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,332 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 1,22 Prozent auf 9,351 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,467 US-Dollar an der Tafel.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,6762 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6765 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,157
|
0,0041
|
|
0,35
|Japanischer Yen
|
184,29
|
0,3700
|
|
0,20
|Britische Pfund
|
0,8557
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,941
|
0,0031
|
|
0,33
|Hongkong-Dollar
|
9,0795
|
0,0336
|
|
0,37
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.