Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,96 Prozent auf 64.694,37 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 64.080,20 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -0,7 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 44,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (44,18 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 1,77 Prozent auf 1.799,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.767,77 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (199,74 US-Dollar) geht es um 2,05 Prozent auf 203,83 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Ripple bei 0,9513 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9091 US-Dollar).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,95 Prozent auf 484,21 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 470,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1498 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1468 US-Dollar.

Nach 0,1336 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Sonntagvormittag um 2,87 Prozent auf 0,1374 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3066 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Binancecoin um 1,31 Prozent auf 588,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 580,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0578 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0570 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 0,73 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 70,51 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 70,00 US-Dollar wert war.

Daneben steigt Avalanche um 0,59 Prozent auf 7,122 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,081 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,77 Prozent auf 9,079 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,835 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 2,02 Prozent auf 0,7112 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6971 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

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