|Krypto-Marktbericht
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29.11.2026 09:48:20
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 58.723,28 US-Dollar und damit 0,98 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 59.303,48 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,8 Prozent.
Nach 43,71 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagvormittag um 0,94 Prozent auf 43,30 US-Dollar gesunken.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.628,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.645,08 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,04 Prozent.
Daneben fällt Bitcoin Cash um 2,33 Prozent auf 206,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 211,46 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ripple-Kurs um 1,84 Prozent auf 0,9217 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9389 US-Dollar an der Tafel.
Daneben fällt Monero um 3,92 Prozent auf 416,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 433,56 US-Dollar.
Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,1455 US-Dollar am Vortag auf 0,1418 US-Dollar nach unten (2,54 Prozent).
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1216 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2994 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,2994 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (551,59 US-Dollar) geht es um 0,90 Prozent auf 546,64 US-Dollar nach unten.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0559 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Solana am Sonntagvormittag nach. Um 0,81 Prozent auf 69,93 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 70,51 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,459 US-Dollar) geht es um 1,74 Prozent auf 6,347 US-Dollar nach unten.
Nach 9,043 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 1,53 Prozent auf 9,181 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagvormittag lag der Sui-Kurs bei 0,6450 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6539 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
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