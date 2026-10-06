Krypto-Marktbericht 06.10.2026 09:48:20

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 85.420,06 US-Dollar und damit 0,36 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 85.728,46 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 25,0 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,78 Prozent auf 69,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 70,11 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,33 Prozent auf 2.702,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.711,54 US-Dollar.

Nach 316,43 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Dienstagvormittag um 0,30 Prozent auf 315,50 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,508 US-Dollar am Vortag auf 1,497 US-Dollar nach unten (0,70 Prozent).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,00 Prozent auf 561,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 561,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2705 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2710 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Stellar-Kurs um 0,60 Prozent auf 0,2148 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2161 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3366 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3362 US-Dollar.

Nach 787,05 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagvormittag um 1,01 Prozent auf 779,08 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Dogecoin nach. Um 1,02 Prozent reduziert sich der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0945 US-Dollar, nachdem Dogecoin am Vortag noch 0,0954 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,54 Prozent schwächer bei 120,01 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 120,66 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,58 Prozent auf 11,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 0,21 Prozent auf 13,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,86 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Sui um 09:41 ab. Es geht 1,56 Prozent auf 1,191 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,210 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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