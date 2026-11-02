Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 78.198,49 US-Dollar und damit 0,02 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 78.184,82 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,34 EUR beträgt die Performance seit Auflage 12,1 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,77 Prozent auf 55,11 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 55,54 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,31 Prozent auf 2.300,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.270,73 US-Dollar.

Nach 283,57 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagvormittag um 2,08 Prozent auf 277,68 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,251 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,250 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,88 Prozent auf 605,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 600,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1927 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1911 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1675 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1682 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Tron-Kurs 0,91 Prozent stärker bei 0,3155 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3126 US-Dollar.

Nach 711,25 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagvormittag um 0,31 Prozent auf 709,05 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0753 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0754 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 0,08 Prozent stärker bei 94,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 94,36 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,77 Prozent auf 8,609 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,676 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,28 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,38 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Sui um 09:41 ab. Es geht 0,86 Prozent auf 0,8913 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,8991 US-Dollar stand.

Redaktion Finanzen.net

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