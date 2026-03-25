25.03.2026 10:45:00

Does This 1 New Huge Green Flag For Zcash Make It a Buy With $1,000?

Once in a blue moon, unexpected catalysts can be a blessing for investors. Foundry Digital, the world's largest Bitcoin (CRYPTO: BTC) mining pool, plans to launch an institutional-grade Zcash (CRYPTO: ZEC) mining pool in April, marking its first operational expansion beyond Bitcoin.For those who hold the privacy coin, this is a huge new green flag that's hard to overstate, and pretty much nobody saw it coming. But whether it justifies an investment of $1,000 depends on a few nuances worth examining.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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