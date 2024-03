DOGE, BONK, FLOCKI – Memecoins Pumpen sich nach oben

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den Top 100 scheint es so, als wären die Memecoins wieder am Zug.

Dogecoin, als bekanntester Vertreter dieser Kategorie, verbuchte heute ein Plus von 16%. Ebenfalls im Aufwind befinden sich Bonk und Flocki, mit Kurssteigerungen von 13% bzw. 12%. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung von Dogecoin auf Wochensicht, mit einem Zuwachs von 40%, womit der Token nun deutlich über der Marke von 0,2 US-Dollar notiert. Zum aktuellen Zeitpunkt beträgt der Wert eines Dogecoins 0,2189 US-Dollar.

Interessante Einblicke liefert auch die Analyse des Transaktionsvolumens von Dogecoin. Daten, bereitgestellt von Santiment Feed, weisen auf einen deutlichen Anstieg hin: Innerhalb von nur 48 Stunden kletterte das Volumen von 1,22 Milliarden auf 9,20 Milliarden. Diese Entwicklung könnte diverse Ursachen haben, steht jedoch eindeutig im Zeichen des gestiegenen Interesses an Dogecoin und zeigt die Dynamik im Sektor der Memecoins.

Aussichten für den Hunde-Coin

Die jüngste Aufwärtsbewegung von Dogecoin kennzeichnet eine bedeutende Abkehr von einer langen Phase der Stagnation und deutet auf eine mögliche Trendwende hin, die sich langfristig positiv entwickeln könnte.

Die Vorfreude auf das bevorstehende Halving-Event trägt maßgeblich zu diesem Schwung bei, ein Phänomen, das seit Beginn des Monats bei vielen Kryptowährungen zu erheblichen Gewinnen geführt hat. Dogecoins Handelsdynamik hat ebenfalls einen Aufschwung erlebt, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 96,35%, was ein Volumen von 6,4 Millionen Dollar erreichte. Als die achte größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung kann Dogecoin nun eine Marktbewertung von etwa 29,22 Milliarden Dollar vorweisen.

Die Handelsspanne seit Anfang Februar zeigt die Schwankungsbreite von Dogecoin, mit Wertschwankungen zwischen 0,08 und 0,22 Dollar. Diese Bewegung führte nun zu einem Anstieg seines Wertes um 44% in der letzten Woche, was Dogecoin zu einem der Top-Gewinner auf dem Markt macht.

Support und Widerstand

Sollte sich Dogecoin über der kritischen Widerstandsmarke von 0,23 Dollar stabilisieren, könnte dies den Weg für einen Anstieg auf 0,3 Dollar ebnen und potenziell den lang ersehnten Sprung auf die 1-Dollar-Marke ermöglichen. Dieses optimistische Szenario hängt davon ab, ob Dogecoin die Schlüsselwiderstände überwinden und das aktuelle Momentum aufrechterhalten kann.

Dogecoin Chart mit Widerständen, Quelle: www.tradingview.com

Ein Scheitern am Durchbruch der 0,23-Dollar-Marke könnte jedoch auf einen Abwärtstrend hindeuten, wobei 0163 und 0,127 Dollar als kritische Unterstützungsniveaus dienen. Ein Fall unter diese Marken könnte einen bärischen Trend signalisieren, der den Preis potenziell auf 0,09 Dollar drücken könnte. Psychologisch ist die 0,20 US-Dollar Marke sehr wichtig.

Technische Indikatoren für Dogecoin zeigen eine starke Rallye, wobei der Relative Strength Index (RSI) über die Marke von 70 hinausging und somit potenziell überkaufte Bedingungen signalisiert. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) für DOGE/USD zeigt einen bullischen Trend an, was auf ein gesteigertes Kaufinteresse hindeutet. Darüber hinaus steht der Average Directional Index (ADX) bei 42,74, was auf ein starkes Wachstumspotenzial hinweist.

Auch der neue DOGECOIN20 profitiert von der aktuellen Marktdynamik enorm. Bereits im Vorverkauf konnte dieser bis jetzt schon über 10 Millionen Dollar einsammeln und bietet nun die letzte Chance, ihn zu einem festen Preis zu erwerben. Am 20. April, dem offiziellen Welt-Hunde-Tag, wird die neue Variante dann auf der dezentralen Börse Uniswap gelistet.

Shiba Inu mit mehr Funktionen

Dogecoin20 ist ein spannender neuer Zusatz zur Familie der Dogecoin-basierten Kryptowährungen und hebt sich durch einige Schlüsselfunktionen hervor.

Als ein ERC-20 Token, programmiert auf der Ethereum Blockchain, bringt Dogecoin20 im Vergleich zum originalen Dogecoin, der auf dem Proof-of-Work Algorithmus basiert, mehr Nachhaltigkeit und Anwendungsmöglichkeiten durch den Einsatz des Proof-of-Stake Mechanismus. Dies ermöglicht nicht nur eine energieeffizientere Transaktionsverifizierung, sondern bietet auch Staking-Möglichkeiten für Tokeninhaber, die dadurch passives Einkommen generieren können.

Eine Besonderheit von Dogecoin20 ist die begrenzte Tokenanzahl von 140 Milliarden, was im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins wie dem ursprünglichen Dogecoin steht, der eine unbegrenzte Versorgung hat. Diese Limitierung soll dazu beitragen, die Angebots-Nachfrage-Dynamik zu stabilisieren und den Wert des Tokens langfristig zu sichern.

Derzeit befindet sich Dogecoin20 in der letzten Phase vor dem Launch und wird am Welt-Hunde-Tag auf Uniswap aufgelegt.

Dogecoin20 zeigt seine Stärken in Nachhaltigkeit, das begrenzte Angebot und der Staking-Möglichkeiten . Die Presale-Investoren haben die Möglichkeit, hohe Jahreszinsen durch Staking zu verdienen, was Dogecoin20 zu einer attraktiven Option für langfristige Investoren macht. Diese Kombination aus Meme-Coin-Attraktivität und realer Anwendungsbereitschaft könnte Dogecoin20 zu einem interessanten Projekt in der Krypto-Welt machen.

