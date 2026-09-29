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29.09.2026 07:51:48
Dogecoin and Bitcoin Give Back Gains, but This Coin Bucked the Trend to Rally 227% in a Week
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1357
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-0,0015
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-0,13
|Japanischer Yen
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178,785
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-0,2050
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-0,11
|Britische Pfund
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0,858
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0,0002
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0,02
|Schweizer Franken
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0,9461
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0,0001
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0,01
|Hongkong-Dollar
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8,9093
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-0,0109
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-0,12