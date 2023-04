Dogecoin Kurs Prognose: DOGE pumpt wieder, während Love Hate Inu bald viral gehen könnte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Meme-Coins sind zurück und performen den Markt wieder aus. Nach Daten von CoinMarketCap konnten Meme-Coins in den letzten 24 Stunden ihre Marktkapitalisierung um rund 5 % steigern, während der Gesamtmarkt eigentlich seitwärts notiert. Natürlich darf da der Blick auf den Dogecoin (DOGE) als wertvollste Spaßwährung nicht fehlen. Während DOGE aktuell wieder massiv gekauft wird, erreicht mit Love Hate Inu ein neuer Meme-Coin in wenigen Wochen rund 2,5 Millionen $ Raising Capital im Presale.

Dogecoin Kurs heute: DOGE pumpt um 6,5 %, bester Top 10 Coin – Trendwende geschafft?

In den vergangenen 24 Stunden notierte der Dogecoin weitgehend seitwärts, die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung korrigierte hier um 0,07 % bei Redaktionsschluss. Demgegenüber war Ziliqa (ZIL) mit Marktrang 86 der stärkste Top 100 Coin mit rund 7,5 % Kursgewinnen. Schauen wir uns die stärker kapitalisierten Kryptos an, sehen wir eine deutliche Outperformance der Meme-Coins. Während Shiba Inu um rund 4 % steigt, pumpt der Dogecoin um rund 6,5 % in 24 Stunden. Damit summieren sich die Kursgewinne in der vergangenen Woche auf rund 10 %. Dogecoin gewinnt an bullischem Momemtum – doch ist die Trendwende wirklich geschafft?

Neuer Meme-Coin mit 100x Potenzial – hier mehr erfahren

Dogecoin gewinnt an bullischem Momentum: 0,10 $ oder Korrektur?

Der jüngste Pump von fast 10 % in den vergangenen sieben Tagen und einem aktuellen Kurs oberhalb von 0,081 $ macht Hoffnung für alle Dogecoin-Bullen. Denn nun könnte man die umkämpfte technische Lage kurzfristig zugunsten der Bullen entschieden haben. Die Spanne zwischen 0,07 und 0,08 $ wurde kurzfristig überwunden. Fraglich bleibt, ob sich der Ausbruch bestätigt oder Dogecoin-Bullen abermals ein Fakeout erleiden. Ein Tagesschlusskurs über den MA 50, MA 100 und MA 200 scheint nun wahrscheinlich. Die jüngste Überwindung der gleitenden Durchschnitte würde nun ein Kaufsignal generieren, sollten diese vorerst als Unterstützung fungieren.

Zugleich dürfte das Überwinden der blauen MACD-Linie über die rote Signallinie einen bullischen Eindruck bestätigen. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein technischer Indikator, der die Differenz zwischen einem schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (blauer MACD) und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (rote Trendlinie) misst. Ein Aufwärtskreuzen kann ein Signal für eine bullische Marktbewegung sein.

Sollten sich die Kaufsignale nicht bestätigen, könnte das bearische Momentum zunehmen, sodass Verkaufsdruck den Dogecoin möglicherweise wieder an das untere Ende der Seitwärtsspanne bei rund 0,07 $ treibt. Dieses Kursniveau dürften die Dogecoin-Bullen wieder kaufen. Die Chancen stehen aktuell nicht schlecht, dass sich bei weiterhin attraktivem Sentiment im Gesamtmarkt der Dogecoin Kurs der 0,10 $ nähert.

Klage gegen Elon Musk: Was folgt für den Dogecoin?

Elon Musk hat in der Vergangenheit häufig über die Kryptowährung Dogecoin getwittert und damit den Kurs beeinflusst. Musk hat sich mehrfach positiv über Dogecoin geäußert und den DOGE eigentlich erst in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht. Gerne wird er auch als „Dogefather“ bezeichnet. Im Februar 2021 tweetete Musk beispielsweise: „Dogecoin is the people’s crypto“ und sorgte damit für einen starken Anstieg des Dogecoin Kurs. Doch auch massive Rücksetzer verschuldete Elon Musk, die den DOGE-Holdern natürlich missfielen.

Elon Musk und seine Anwälte beantragen nach Reuters-Informationen nun die Einstellung einer Klage von geschädigten Anlegern. Die Anwälte von Musk argumentieren jedoch, dass die Äußerungen von Musk zum Dogecoin viel zu waren, um einen ernsthaften Betrugsversuch zu konstruieren

Dennoch zeigt sich bei einem Blick auf den langfristigen Chart vom Dogecoin doch eine überschaubar positive Entwicklung, die manch einem Enthusiasten Euphorie nehmen dürfte. Denn das ATH ist meilenweit entfernt. Aktuell notiert DOGE rund 88 % unter dem ATH. Die Erholung, die viele etablierten Kryptos erleben, wirkt sich auf den Dogecoin nach deutlich ausgeprägteren Verlusten nur bedingt aus. Fraglich bleibt, ob man mit überschaubarem fundamentalem Nutzen und unzureichender Adoption das Rekordhoch wieder erreichen kann.

Love Hate Inu geht viral: Neuer Meme-Coin schafft von Beginn an tiefgehenden Nutzen

Meme-Coins sind dafür bekannt, dass sie schnell viral gehen und durch ihre fesselnden Illustrationen die Community begeistern. Der Meme-Coin Love Hate Inu könnte dank seinem initial verliehenen Nutzen und der viralen Verbreitung exponentielles Wachstum erleben. Das Team von Love Hate Inu nutzt das Vote-to-Earn-Konzept, bei dem Teilnehmer ihre LHINU Token staken müssen, um an Abstimmungen teilzunehmen. Dadurch soll eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten im Marktforschungsmarkt geschaffen werden – Betrug ausgeschlossen. Unternehmen können durch die Ergebnisse wichtige Erkenntnisse gewinnen, während die Teilnehmer einzigartige Belohnungen erhalten, um das Engagement auf der Plattform zu fördern.

LHINU günstig im Presale kaufen und massiv profitieren

In wenigen Stunden erleben wir bei Love Hate Inu die nächste Preisanhebung, die den nativen ERC-20-Token von 0,000095 $ auf 0,000105 $ verteuern wird. Doch vom Launch Preis bei 0,000145 $ ist der Token noch deutlich entfernet, sodass sich Investoren immer noch rund 40 % Buchgewinne sichern können. Ein günstiger Einstieg im Presale könnte sich ergo besonders rentieren – hier profitieren Krypto-Anleger von der hohen Zugänglichkeit, da der Kauf mit ETH, USDT oder Kreditkarte in weniger als fünf Minuten erfolgt. 90 % der LHINU Token gehen an die Community, die sich somit massiv am zukunftsträchtigen Krypto-Projekt beteiligen kann.

Hier direkt zum Love Hate Inu Presale