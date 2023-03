Dogecoin Kurs Prognose: kann der Coin seinen Kursanstieg vom Jahresanfang in Richtung 0,1 Dollar fortsetzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Derzeit hat die Kryptowährung Dogecoin (DOGE) mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Der Versuch, sich auf dem Markt oberhalb der Marke von 0,076 US-Dollar zu etablieren, ist nicht gelungen. Stattdessen hat sich der Preis aufgrund des Anstiegs des US-Dollars und der US-Renditen sowie eines Rückgangs der US-Aktien nach den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell um etwa 1,7 % auf 0,073 US-Dollar reduziert. Powell hat gewarnt, dass das Tempo der Zinserhöhungen steigen könnte und dass die Zinsen höher als erwartet ausfallen könnten, wenn der Inflationsdruck zu hoch bleibt.

Neben den allgemeinen Herausforderungen des Kryptowährungsmarktes gibt es spezielle Nachrichten, die auch Einfluss auf den Dogecoin-Preis haben. Berichten zufolge haben einige Dogecoin-Wale, die bedeutende Mengen an Token halten, diese von Binance in ein unbekanntes Wallet transferiert. Der Wert dieser Token beläuft sich auf etwa 5 Millionen US-Dollar. Normalerweise wird ein solcher Transfer als bullish angesehen, da er darauf hindeuten könnte, dass die Investoren nicht vorhaben, ihre Token auf dem Markt zu verkaufen. Allerdings könnte ein bedeutender Börsenzufluss als negativ für eine Kryptowährung angesehen werden, da er den Verkaufsdruck erhöhen könnte.

Diejenigen, die auf einen Anstieg des Dogecoin hoffen, werden darauf achten müssen, ob die Kryptowährung weiterhin oberhalb des Unterstützungsbereichs von 0,072 US-Dollar bleibt. Ein Durchbruch darunter könnte die Tür für einen erneuten Rückgang öffnen, der sich möglicherweise in Richtung der Dogecoin-Tiefs vom Ende 2022 im Bereich von 0,066 US-Dollar bewegen könnte. Das wäre sicherlich enttäuschend für diejenigen, die optimistisch auf die Kryptowährung schauen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Dogecoin in letzter Zeit einige Herausforderungen auf dem Markt hatte. Zum Beispiel ist der Kurs unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und die Unterstützung in Form der Tiefststände von Ende Februar im Bereich von 0,0782 US-Dollar gefallen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die kurzfristigen Aussichten der Kryptowährung nicht sehr positiv sind. Es wird sicherlich schwierig sein, wieder in den Norden des Widerstands im oberen Bereich von 0,07 US-Dollar zurückzukehren, wenn sich die allgemeine Stimmung auf dem Kryptomarkt nicht deutlich verbessert.

KI prognostiziert zukünftige Kursentwicklung von DOGE

Die Kryptowährung Dogecoin (DOGE) hat in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, insbesondere durch die Unterstützung von prominenten Persönlichkeiten wie Elon Musk. Allerdings hat DOGE, wie der gesamte Kryptowährungsmarkt, in letzter Zeit eine Abwärtsbewegung erlebt. Doch jetzt gibt es möglicherweise Grund zur Hoffnung für DOGE-Investoren.

Eine Prognose der künstlichen Intelligenz (AI), die von der KI von CoinCodex bereitgestellt wurde, legt nahe, dass der Preis von DOGE bis Ende des Jahres ins Positive drehen könnte. Laut den von Finbold am 7. März veröffentlichten Daten wird erwartet, dass DOGE am 31. Dezember 2023 zu einem Preis von 0,097 US-Dollar gehandelt wird, was einem Gewinn von 76,2 % gegenüber dem aktuellen Preis entspricht. Darüber hinaus wird DOGE voraussichtlich am 10. Februar 2024 zu einem Preis von 0,89 US-Dollar gehandelt werden.

Obwohl Prognosen nicht immer eintreffen, könnte dies ein Hoffnungsschimmer für DOGE-Investoren sein, die auf eine positive Entwicklung des Preises hoffen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der Kryptowährungsmarkt insgesamt und DOGE speziell entwickeln wird. Der Kryptowährungsmarkt ist bekannt für seine Volatilität und Reaktion auf unerwartete Ereignisse und Nachrichten.

Was macht den Dogecoin zu einem wertvollen Asset?

Wie jeder andere Vermögenswert wird auch Dogecoin anhand von Angebot und Nachfrage bewertet. Aufgrund des hohen Angebots muss die Nachfrage enorm ansteigen, um die Preise so hochzutreiben, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Dies geschah im Jahr 2021, als die Preise um rund 7.000 Prozent stiegen. Treiber des Preisanstiegs waren Kleinanleger auf Reddit, die zusammenarbeiteten, um die Preise in die Höhe zu treiben, der allgemeine Krypto-Boom und monatelange Tweets des Tesla-Gründers Elon Musk, der den Hype weiter anheizte. Die schnelle Preissteigerung von Dogecoin im Jahr 2021 erregte beträchtliche Aufmerksamkeit in den Medien und zog weitere Investoren an.

Dogecoin wurde im Jahr 2013 von den Softwareentwicklern Billy Marcus und Jackson Palmer als Scherz ins Leben gerufen. Sie kombinierten zwei damals beliebte Themen in ihren Online-Kreisen: die aufstrebende Kryptowährung Bitcoin und ein Meme, das einen Shiba Inu und eine falsch geschriebene Version des Wortes „Hund“ zeigt. Zur Überraschung seiner Schöpfer fand Dogecoin fast sofort Anklang und erhielt im ersten Monat mehr als eine Million Besucher auf der Website dogecoin.com. Dogecoin ist eine vollwertige Kryptowährung mit einer eigenen Blockchain und einem Mining-System ähnlich dem von Litecoin. Aufgrund seiner historisch niedrigen Preise wurde Dogecoin in letzter Zeit für Spekulanten attraktiv, die auf einen hohen Anstieg des Wertes hoffen.

Dieser Memecoin wird sich 2023 voraussichtlich wesentlich besser entwickeln als Dogecoin

Doch neben dem Dogecoin gibt es auch noch andere vielversprechende Meme-Tokens, wie zum Beispiel den brandneuen LHINU. Love Hate Inu ist ein innovatives Meme-Token, das eine bahnbrechende Blockchain-Technologie für ein sicheres und transparentes Abstimmungssystem verwendet. Mit dem STAKE TO VOTE-Mechanismus ist der Abstimmungsprozess für jeden Nutzer sowohl verifizierbar als auch anonym.

Nutzer können einfach LHINU-Tokens verwenden, um an Umfragen teilzunehmen und somit Tokens für ihre Stimmen zu verdienen. Dabei werden 90 % des LHINU-Angebots im Vorverkauf verkauft, um sicherzustellen, dass die Gemeinschaft die Mehrheit der Token hält. Die restlichen 10 % werden für Liquidität, Listing-Gebühren und Community-Belohnungen reserviert. Als Teil der Love Hate Inu-Community können Sie sicher sein, dass Ihre Meinung zählt und belohnt wird. Schließen Sie sich noch heute dieser spannenden Bewegung an! Da der Vorverkauf von LHINU gerade erst beginnt, ist aktuell die beste Zeit, um günstig in den zukünftigen Erfolg dieses vielversprechenden Projektes zu investieren.