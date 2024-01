Dogecoin Kurs Prognose: Kann DOGE durch Änderungen bei X auf 1 Dollar steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist ein Bild, das es in den letzten Wochen und Monaten nicht häufig zu sehen gegeben hat. Der größte Gewinner unter den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist Dogecoin (DOGE). Mit einem zwischenzeitlichen Plus von 10 % innerhalb von 24 Stunden hängt der einstige Meme Coin die Konkurrenz am Sonntag ab. Der Grund für den Anstieg dürften Änderungen bei X (früher Twitter) sein, die einige hoffen lassen, dass der Dogecoin schon bald ein starkes Comeback feiern könnte. Ist das wirklich realistisch und wird es durch eine mögliche Integration auf X doch noch was mit dem großen Ziel, die 1 Dollar Marke zu knacken?

DOGE-Pump verpasst? Jetzt rechtzeitig einsteigen und Meme Kombat ($MK) kaufen.

Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, hat es unzählige Berichte darüber gegeben, dass der Milliardär sich damit übernommen hat. Durch die Berichterstattung hätte man schnell den Eindruck gewinnen können, dass Musk nur den Namen von Twitter zu X geändert und die Hälfte der Belegschaft rausgeworfen hat. In Wahrheit ist natürlich viel mehr passiert. X soll zu einer All in One-Plattform werden, wie man das in China schon kennen soll.

Dabei soll es langfristig möglich sein, X nicht nur als Kurznachrichtendienst zu nutzen, sondern auch Filme zu streamen, Essen zu bestellen oder sich ein Taxi zu rufen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, sodass sich der Kauf der Plattform für Musk langfristig doch noch lohnen könnte. Gerade zu Beginn findet natürlich ein Großteil der Veränderungen hinter den Kulissen statt. Langsam scheinen die ersten wesentlichen Änderungen aber zum Vorschein zu kommen.

JUST IN



ELON MUSK LIKELY TO LAUNCH

" X " PAYMENTS. pic.twitter.com/q4n1RMjIqT — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) January 21, 2024

Nachdem erst kürzlich bekannt wurde, dass X eine wichtige Lizenz in den USA erhalten hat, um Zahlungsmöglichkeiten direkt auf der Plattform zu integrieren, scheint es nun ernst zu werden. Zumindest wurde nun auch ein offizieller Account mit dem Namen XPayments erstellt.

Da Musk mit seinem Unternehmen wie Tesla zum Beispiel eine beachtliche Anzahl an Bitcoin hält und in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er für Kryptowährungen ist, hoffen nun natürlich viele, dass X den Status als Krypto-Plattform weiter ausbauen kann und einige Coins hier fix integriert werden. Natürlich spekulieren auch schon viele darauf, ob und wie weit der Lieblings-Meme-Coin des Milliardärs DOGE hier eine Rolle spielen wird.

Which coin do you think @elonmusk will integrate into X payments first,



Bitcoin or Doge? — Layah Heilpern (@LayahHeilpern) January 21, 2024

Der erste Pump hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Immerhin ist der Dogecoin-Kurs durch die Spekulation über eine Integration auf X in den letzten 24 Stunden zwischenzeitlich um 10 % gestiegen. Dass es dadurch nochmal für ein neues Allzeithoch reichen wird, bei dem der DOGE-Kurs doch noch auf 1 Dollar steigt, ist aber trotzdem eher unwahrscheinlich. Immerhin notiert der Coin auch nach dem jüngsten Anstieg noch immer knapp 90 % unter seinem Allzeithoch von 0,7376 Dollar.

(DOGE-Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Natürlich ist es keine Seltenheit, dass Meme Coins innerhalb kürzester Zeit um das 10-fache oder mehr explodieren, allerdings hat sich DOGE inzwischen schon lange als Top 10 Coin positioniert und kann schon lange nicht mehr nur als reiner Meme Coin angesehen werden. DOGE kommt mit seiner eigenen Blockchain und ist bereits in zahlreiche Plattformen integriert, die Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren.

Außerdem liegt die Marktkapitalisierung von DOGE jetzt schon bei mehr als 12 Milliarden Dollar und um das Kursziel von 1 Dollar zu erreichen, müsste diese nochmal um mehr als das 10-fache steigen, wodurch Dogecoin eine Bewertung von mehr als 120 Milliarden Dollar hätte. Das wäre eine höhere Marktkapitalisierung als Solana und BNB zusammen haben. Um das zu erreichen, wird die potenzielle Integration auf X nicht reichen.

Die besten Tage dürften bei DOGE inzwischen vorbei sein. Das hat sich schon im letzten Jahr gezeigt, da der Dogecoin-Kurs mit den Gewinnen von Bitcoin, Ethereum und Co. nicht mithalten konnte und ein ähnliches Bild dürfte es auch heuer zu sehen geben. Dafür sind zahlreiche neue Meme Coins auf den Markt gekommen, bei denen die Kursexplosion erst bevorstehen könnte. Derzeit überzeugt vor allem Meme Kombat ($MK) die Anleger.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Dogecoin findet auch in der Meme Kombat Arena einen Platz

Bei Meme Kombat ($MK) handelt es sich um eine Battle-Arena, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten und die Community mit $MK-Token auf den Ausgang der Kämpfe wetten kann. Wer sich also die Frage stellt, wer einen Kampf zwischen DOGE und SHIB gewinnen würde, dürfte hier schon bald eine Antwort finden. Durch die Idee, die erfolgreichsten Coins gegeneinander antreten zu lassen, könnten hier schon bald unterschiedlichste Communities zusammenkommen, wodurch Meme Kombat schneller viral gehen kann als andere Meme Coins.

($MK Presale – Quelle: Meme Kombat)

Der $MK-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Interessenten die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Der Presale ist allerdings auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits mehr als 7,2 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Das macht deutlich, dass schon vor dem Launch viele Investoren vom Erfolg der Plattform überzeugt sind.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Neben dem viralen Konzept, die beliebtesten Coins in KI-generierten Battles gegeneinander antreten zu lassen, gibt es noch einen weiteren Faktor, der auf eine potenzielle Kursexplosion bei $MK nach dem Listing an den Kryptobörsen hindeutet. Der $MK-Token ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, wobei diejenigen, die ihre Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart sperren, eine hohe Rendite erzielen können. Die APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und liegt derzeit bei 129 %.

($MK Staking-Übersicht – Quelle: Meme Kombat)

Die hohe Staking-Rendite hat dazu geführt, dass bereits 79 % der bisher verkauften $MK-Token in den Staking Pool eingebracht wurden, wodurch das Angebot frei handelbarer Coins beim Listing stark begrenzt ist. Gleichzeitig beginnt die erste Battle-Saison, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, was zu einer erhöhten Nachfrage nach $MK-Token führen dürfte, wodurch die idealen Bedingungen für eine potenzielle Kursexplosion gegeben sein könnten.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.