Dogecoin Kurs Prognose: kann Musk den Kurs mit seinen Twitter-Posts weiter pumpen?

Der Dogecoin-Preis hat in den letzten 24 Stunden um 3 % zugelegt und erreichte 0,089260 $, während der gesamte Kryptowährungsmarkt um 8 % gestiegen ist. DOGE ist in den letzten 30 Tagen ebenfalls um 6,5 % gestiegen, was zum Teil auf die anhaltende Unterstützung der Münze durch den Tesla- und Twitter-Besitzer Elon Musk zurückzuführen ist.

Nachdem er beim Super Bowl ein Dogecoin-T-Shirt trug, hat Musk nun eine Online-Diskussion ausgelöst, indem er ein Foto seines Shiba-Inu-Hundes (dem Maskottchen von Dogecoin) auf Twitter postete. Angesichts der Tatsache, dass DOGE in den letzten 24 Stunden weniger stark gestiegen ist als andere wichtige Token, kann man wohl davon ausgehen, dass der Milliardär nicht mehr von dem Memecoin gekauft hat.

Elon Musk ein Foto seines Hundes auf Twitter gepostet – kauft er mehr DOGE?

Die Indikatoren von DOGE deuten darauf hin, dass ein weiterer Anstieg des Altwerts bevorstehen könnte. Sein Relative-Stärke-Index ist von 40 vor ein paar Tagen auf heute fast 60 gestiegen, wobei sein derzeitiges Niveau bedeutet, dass er noch nicht überkauft ist und weitere Zuwächse verzeichnen könnte.

Gleichzeitig klettert der gleitende 30-Tage-Durchschnitt des Coins weiter über den 200-Tage-Durchschnitt und es sieht nicht so aus, als ob er seinen Höhepunkt bereits erreicht hätte. Und wenn DOGE die $0,09-Marke durchbrechen kann, könnte sie einige nachhaltige Gewinne erleben.

Es scheint, dass die Gewinne von DOGE in den letzten 24 Stunden vor allem auf die heutige marktweite Rallye zurückzuführen sind, die den Meme-Token mit auf die Reise genommen hat. Das heißt, es kommt auch, nachdem Musk einen anderen charakteristischen Tweet von ihm gepostet hat, in dem er eine vage Anspielung auf Dogecoin macht, ohne tatsächlich einen wirklichen Beweis dafür zu liefern, dass er seine Bestände erhöht hat.

Dieser Tweet schien eine sehr kurze Rallye auszulösen, bei der DOGE bis zum Widerstand von $0,09 anstieg, aber schnell wieder fiel, während andere Münzen weiter stiegen. Man könnte also genauso gut argumentieren, dass Musk damit DOGE kurzzeitig in die Höhe treiben wollte, um einen Teil seiner Bestände loszuwerden.

Musk hat eine lange und illustre Geschichte von Tweets und Memes über Dogecoin. Abgesehen von dem gestrigen Tweet, markierte er kürzlich seine Teilnahme am Super Bowl LVII, indem er ein Dogecoin-T-Shirt trug, während er neben dem Eigentümer von Fox Corp. und News Corp. saß, Rupert Murdoch.

Dieser kleine Stunt verursachte auch eine sehr kurze Mini-Rallye für DOGE, die am Sonntag auf 0,084 $ anstieg, bevor sie wieder zurückging. Was die Dogecoin-Befürworter jedoch wirklich erwarten, ist die Ankündigung von Twitter, dass es Kryptowährungen – und DOGE – Zahlungen auf seine Plattform bringen wird.

Die Spekulationen darüber, ob ein solches Szenario Wirklichkeit werden würde, nahmen vor einigen Wochen zu, als die Financial Times einen Artikel veröffentlichte, in dem berichtet wurde, dass das soziale Netzwerk seine Pläne für digitale Zahlungen vorantreibt und sogar behördliche Lizenzen in den USA beantragt hat.

it’s 2023 and this guy is wearing a dogecoin shirt to the super bowl pic.twitter.com/Szr0BDyued — Matt Binder (@MattBinder) February 13, 2023

Angesichts der Tatsache, dass Elon Musk sich seit langem für den Dogecoin einsetzt – und im vergangenen Jahr angedeutet hatte, dass er die Möglichkeit in Betracht ziehen könnte, Twitter-Abonnements mit DOGE zu bezahlen – löste dieser Bericht ebenfalls eine Rallye aus. Und es nährt weiterhin die Hoffnung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis DOGE einen weiteren großen, Elon Musk gehörenden Adoptor anzieht, nachdem Tesla 2021 DOGE-Zahlungen für einige Waren eingeführt hat.

Angenommen, Twitter integriert sich mit Dogecoin, dann gibt es wenig Zweifel daran, dass DOGE in die Höhe schießen und vielleicht 1 Dollar und mehr erreichen würde. In einer Welt, in der dies nicht geschieht, wäre ein realistisches Ziel für das Jahr 2023 irgendwo in der Nähe von 0,13 $, wie ein aktueller Bericht der Krypto-Börse Changelly nahelegt. Dies würde einen Gewinn von etwa 45 % gegenüber dem aktuellen DOGE-Kurs bedeuten, was im Kontext eines sich immer noch erholenden Marktes ein Erfolg wäre.

Dogecoin Kurs aktuell

Dogecoin [DOGE] versuchte sich aktuell zu erholen, nachdem er in den $0,08-Bereich gefallen war. Die Bullen haben erfolgreich und angetrieben von einem Bitcoin-Pump versucht, einen bärischen Orderbreaker zu setzen, um die Hürde von $0,08463 zu überwinden. Am 5. Februar wurde DOGE bei 0,10 $ zurückgewiesen, was zu einer Kurskorrektur führte. In ähnlicher Weise sah sich BTC einer Ablehnung bei $24k gegenüber, was den King Coin in die $21k-Region fallen ließ. Nun konnte sich Bitcoin jedoch behaupten und schoss über die 24.000 Dollar hinaus, was auch DOGE dabei half wieder in Richtung 0,09 Dollar zu pushen.

Nun ist es an Doge, die wichtige Marke von 0,09 Dollar zu überwinden und eine mögliche Ralle fortzusetzen. Leerverkäufer können jedoch bei $0,08220 oder $0,08084 Gewinne verbuchen, wenn DOGE nicht über der Unterstützung bei $0,085 bleibt. Ein Rückgang in die Nachfragezone über 0,08 Dollar könnte jedoch auch eine weitere Kaufgelegenheit für DOGE bieten.

Meta Masters Guild – die beste Alternative zum Dogecoin und anderen Altcoins

Es gibt zahlreiche innovative Kryptoprojekte, die trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen gute Leistungen erbringen. Insbesondere kleinere Altcoins können von den Fortschritten in der Kryptowährungsbranche profitieren, vor allem im schnell wachsenden Play-to-Earn-Sektor. Das Meta Masters Guild (MMG) ist ein vielversprechendes Gaming-Netzwerk, das Spieler aus verschiedenen mobilen Spielen zusammenführt und die Interaktion, den Handel und die Zusammenarbeit fördert. MMG nutzt die Blockchain-Technologie, um eine dezentrale Community zu schaffen, in der Spieler Krypto-Belohnungen gegen NFTs oder andere Belohnungen eintauschen können.

Die MMG-Plattform soll das Spielerlebnis ihrer Nutzer verbessern und Spielern damit eine richtige Chance auf Belohnungen für ihre Erfolge bieten. Spieler erhalten für ihre erbrachten Leistungen also Belohnungen und haben auch eine Stimme bei bestimmten Spielentscheidungen. Der MEMAG-Token von MMG wurde bereits erfolgreich im Pre-Sale angeboten und hat sich als vielversprechende Kryptowährung auf dem Markt erwiesen. Der Token ist derzeit zu einem niedrigen Preis von 0,023 Dollar erhältlich, was eine hervorragende Gelegenheit für interessierte Investoren darstellt, in die Zukunft des Play-to-Earn-Sektors zu investieren.

Die MMG-Plattform bietet eine transparente und sichere Möglichkeit, Geld und Gegenstände in den Spielen zu handeln und zu verkaufen. In Anbetracht der starken Nachfrage und des großen Potenzials des MEMAG-Tokens sollten interessierte Investoren eine umfassende Due Diligence durchführen und die Chancen und Risiken der Investition abwägen. Die MMG-Plattform hat bereits viele Fans und Unterstützer gewonnen, die das Potenzial des Projekts erkannt haben und bereit sind, in die Zukunft des Play-to-Earn-Sektors zu investieren.