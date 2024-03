Dogecoin Kurs Prognose: Kostet DOGE bald 1 Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Februar ist ein überaus gewinnbringender Monat für Krypto-Investoren. Das war schon in der Vergangenheit oft der Fall und auch in diesem Jahr zeichnen sich wieder hohe Gewinne bei Bitcoin und Co. ab. Dabei haben vor allem in den letzten 2 Tagen Meme Coins zu den großen Gewinnern gehört. PEPE hat seinen Wert gestern fast verdoppelt, BONK hat um 20 % zugelegt und viele weitere Meme Coins sind explodiert. Auch Dogecoin konnte Gewinne erzielen, auch wenn diese nicht ganz so hoch ausgefallen sind. Gibt es doch noch Hoffnung, dass der DOGE-Kurs auf 1 Dollar steigt?

+ 20 % in einem Monat

Lange Zeit war es ruhig um den Lieblings-Meme-Coin von Elon Musk. Dogecoin, der im Jahr 2021 eine Bewertung von weit mehr als 50 Milliarden Dollar erreicht hat, ist heuer sogar aus den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung geflogen. Inzwischen hat DOGE aber wieder aufgeholt. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um 5 % gestiegen. Damit summiert sich das Monatsplus auf über 20 %.

(DOGE Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Nach dem jüngsten Anstieg nähert sich Dogecoin wieder der 0,10 Dollar Marke. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 0,73 Dollar. Zwar wird erwartet, dass es in den nächsten 2 Jahren zu einem Bullrun am Kryptomarkt kommt, bei dem die meisten der großen Coins neue Höchststände erreichen sollen, bei DOGE sollten sich Anleger aber nicht unbedingt darauf verlassen.

Schlechte Performance

Über das Plus von 20 % in den letzten 30 Tagen können sich Investoren zwar freuen, allerdings liegt DOGE damit einmal mehr weit hinter anderen Coins. PEPE hat seinen Wert zum Beispiel gestern schon fast verdoppelt und auch die meisten anderen großen Meme Coins haben deutlich höhere Gewinne eingebracht. Auch im Vergleich zu anderen Coins aus den Top 10 hat DOGE schlechter abgeschnitten. Noch deutlich wird das, wenn man sich die Kursentwicklung der letzten 12 Monate anschaut.

(DOGE Kursentwicklung im Vergleich zu Bitcoin – Quelle: Coinmarketcap)

Im letzten Jahr hat DOGE gerade einmal um knapp 16 % zugelegt. Das ist zwar eine nette Rendite, Bitcoin hat seinen Wert in diesem Zeitraum aber mehr als verdoppelt und die meisten anderen Coins aus den Top 10 konnten ebenfalls um mehr als 100 % zulegen. Zwar hoffen Anleger darauf, dass DOGE auf X eine zentrale Rolle als Zahlungsmittel spielen könnte, für ein Kursziel von 1 Dollar oder ein neues Allzeithoch dürfte diese Nachricht aber auch nicht reichen.

Der Hype um DOGE hat sich längst gelegt, sodass der Coin auch nach dem jüngsten Anstieg vom Allzeithoch noch um 87 % eingebrochen ist. Trader schauen sich längst nach dem nächsten Meme Coin um, der das Potenzial hat, Renditen von weit mehr als 1.000 % einzubringen und dabei rücken vor allem Coins in den Fokus, die sich neben Memes auch mit KI befassen, wie das zum Beispiel bei Scotty the AI und Meme Kombat der Fall ist.

Meme Kombat kurz vor der Kursexplosion?

Bei Meme Kombat handelt es sich um eine Battle-Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in einer Arena gegeneinander antreten, wobei die Community mit $MK-Token auf ihren Favoriten wetten kann. Künstliche Intelligenz sorgt dabei für spannende Kämpfe, sodass hier schon bald DOGE gegen PEPE kämpfen wird und viele weitere große Namen der Meme Coin-Szene gegeneinander antreten. Ein Konzept, das das Potenzial hat, viral zu gehen.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

(Meme Kombat Battles – Quelle: Meme Kombat)

Die $MK-Token sind noch für wenige Tage im Vorverkauf erhältlich, sodass Investoren noch die Gelegenheit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Da die erste Battle-Saison beginnt, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, erwarten Experten, dass die Nachfrage nach $MK-Token und die Bekanntheit der Plattform sprunghaft ansteigen, wodurch sich der Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell vervielfachen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Bei Scotty the AI handelt es sich ebenfalls um einen Mix aus Meme- und KI-Coin, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und Anlegern so die Möglichkeit bietet, zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu investieren. Hier haben frühe Käufer den großen Vorteil, dass der Presale auf mehrere Stufen aufgeteilt ist, wobei jede mit einer Preiserhöhung einhergeht, sodass frühe Käufer bis zum Launch bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Die Nachfrage ist von Anfang an extrem hoch, sodass innerhalb kürzester Zeit $SCOTTY-Token im Wert von mehr als 900.000 Dollar umgesetzt wurden.

Jetzt Scotty the AI Website besuchen.

(Scotty Token-Vorverkauf – Quelle: Scotty-Website)

Scotty kommt mit einem eigenen Sprachbot, der Smart Contracts analysieren und sämtliche Fragen rund um die Blockchain-Technologie beantworten kann, aber auch Fragen des täglichen Lebens sind für die KI kein Problem. Außerdem ist $SCOTTY mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token in den Staking Pool einbringen, hohe Renditen verspricht. Aufgrund der hohen Nachfrage so kurz nach dem Start wird erwartet, dass der Kurs nach dem Listing um weit mehr als 1.000 % steigen kann, wenn der Hype um Meme- und KI-Coins aufrechterhalten bleibt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.