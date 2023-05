Dogecoin Kurs Prognose: Preisrückgang hält an, Hoffnung auf Erholung keimt auf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Dogecoin-Preisbewertung zeigt eine rückläufige Tendenz im aktuellen Handelstag. Aktuell wird das DOGE/USD-Paar bei $0,0802 gehandelt, und der Kurs könnte weiter fallen, wenn es unter die Unterstützung von $0,0775 rutscht. Seit der letzten Woche dominiert der Abwärtstrend den Markt, als das Paar von Höchstständen bei $0,095 auf das aktuelle Niveau sank. Solange das DOGE/USD-Paar die Widerstandsgrenze von $0,07896 nicht durchbricht, dürfte der Abwärtstrend anhalten.

Technische Analyse: Abwärtstrend und erste Anzeichen einer möglichen Erholung

Das Ein-Tages-Diagramm der Dogecoin-Preisanalyse zeigt einen deutlichen Abwärtstrend für heute, da der Wert in den letzten 24 Stunden stark gesunken ist. In der vergangenen Woche setzte sich der Verkaufsdruck fort.

Dogecoins Marktwert beträgt momentan etwa 11,1 Milliarden Dollar bei einem Handelsvolumen von 271 Millionen Dollar innerhalb von 24 Stunden. Der gleitende Durchschnitt (MA) ist kontinuierlich gesunken, wobei rote Kerzen das Stunden-Chart dominieren und einen ausgeprägten Abwärtstrend signalisieren.

Auch der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) zeigt eine Schwäche, da die Signallinie weiter nach unten tendiert, was auf ein nachlassendes Vertrauen der Anleger hindeutet. Ebenso setzt das Histogramm seinen Abwärtstrend fort, da die Balken sich von der Nulllinie nach links bewegen. Zuletzt ist der Relative Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 42 weiterhin unter der 50er-Marke, was auf ein starkes Abwärtsmomentum hindeutet.

Im Stunden-Chart der Dogecoin-Preisanalyse ist zu erkennen, dass die Bullen bemüht sind, eine Erholung auf dem Markt einzuleiten, wobei DOGE/USD im letzten Zeitraum um 0,22% zulegte. Die Kaufbereitschaft scheint sich langsam zu verstärken, da die Unterstützung bei $0,0775 momentan noch stabil erscheint.

Der MACD-Indikator zeigt erste Anzeichen eines Aufwärtstrends, da die Signallinie sich aus der bärischen Zone nach oben bewegt und einen Crossover erzeugt. Der RSI weist mit einem Wert von 38 noch immer eine Position unterhalb der 50er-Marke auf, was auf ein sich abzeichnendes Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern im Markt hindeutet. Zudem gibt der gleitende Durchschnitt (MA) bullische Signale, indem grüne Kerzen über den roten zu entstehen beginnen.

Insgesamt lässt die Dogecoin-Preiseinschätzung darauf schließen, dass DOGE/USD nach wie vor unter dem Druck einer Abwärtsbewegung steht, da es darum kämpft, unter die $0,0775-Unterstützung zu rutschen. Obwohl die Bullen eine Marktumkehr anstreben, hält das bärische Momentum weiter an.

Dogecoin-Wal kauft hunderte Millionen Tokens

Ein bedeutender Dogecoin-Wal (DOGE) hat mehrere hundert Millionen Tokens erworben, während der populäre Memecoin weiterhin mit dem Wiederstand zu kämpfen hat. Der Blockchain-Trackingdienst Dogecoin Whale Alert hat die gewaltige DOGE-Transaktion im Wert von über 16,95 Millionen Dollar aufgespürt. Der Wal erwarb über 215.370.000 DOGE von einer Top-20 Dogecoin-Wallet und zahlte weniger als 4,5 Dollar Gebühren, um die millionenschwere Transaktion abzuwickeln.

Nach dem Kauf des beträchtlichen Dogecoin-Pakets erhielt die Empfänger-Wallet zusätzlich 36.834.503 DOGE im Wert von 2,88 Millionen Dollar. Der betroffene Wal hat insgesamt 3.858.987.551 DOGE im Wert von über 337 Millionen Dollar angesammelt, was ihn laut BitInfoCharts zum zweitgrößten Dogecoin-Wal außerhalb von Börsenplattformen macht.

In den vergangenen Tagen hat Dogecoin Whale Alert auch über einen finanzstarken Investor berichtet, der 58.058.885 DOGE im Wert von 4,55 Millionen Dollar von einer unbekannten Wallet zu einer anderen unbekannten Wallet transferierte. Ein weiterer Wal bewegte 38.295.136 DOGE im Wert von mehr als 3 Millionen Dollar von einer Wallet unbekannten Ursprungs zu einer Top-20-Wallet. Solche Transaktionen ereignen sich während der Memecoin um einen dauerhaften Aufschwung ringt.

Binance führt Dogecoin-TUSD Handelspaar ein und setzt auf gebührenfreien TUSD-Handel

In einer offiziellen Mitteilung vom 27. April gab Binance bekannt, dass das Handelspaar Dogecoin mit TUSD in die Plattform aufgenommen wird. Der Handelsbeginn für das DOGE/TUSD-Paar war für den 28. April um 08:00 UTC geplant.

Nachdem US-Regulierungsbehörden gegen BUSD vorgegangen sind, wechselte Binance zu dem weniger bekannten TUSD. Die Börse bietet nun ausschließlich gebührenfreien Handel mit dem TUSD-Paar an, nachdem sie im vergangenen Monat den gebührenfreien Bitcoin-Handel für alle anderen Paare eingestellt hat. DOGE/USDT auf Binance macht 20% des gesamten Handelsvolumens aus, das ist viermal mehr als DOGE/USDT auf OKX und DOGE/BUSD auf Binance.

Dieser Schritt von Binance kommt parallel zur Einführung eines weiteren vielversprechenden Projekts in der Kryptowährungsbranche, dem AiDoge-Projekt, das Künstliche Intelligenz und Memes miteinander verbindet.

AiDoge: Revolutioniert Künstliche Intelligenz und Memes die Krypto- und Meme-Branche?

Das AiDoge-Projekt hat in der Welt der Kryptowährungen enormes Interesse geweckt, indem es künstliche Intelligenz mit Memes verknüpft. Durch den Einsatz von KI-Technologie zur Erstellung von Memes ermöglicht AiDoge den Benutzern, einzigartige und ansprechende Bildinhalte für unterschiedlichste Zwecke zu kreieren. Zudem offeriert die AiDoge-Plattform Staking-Optionen für ihren eigenen, als $Ai-Token bekannten, digitalen Vermögenswert. Insgesamt gibt es 1 Billion dieser $Ai-Token, deren Verteilung in vier Hauptbereiche unterteilt ist, um einen ausgewogenen und dauerhaften Gebrauch der Plattform sicherzustellen. Während des PreSale-Events wurden bereits knapp 250.000 US-Dollar an Investitionen eingesammelt, was verdeutlicht, dass immer mehr Anleger das Potenzial hinter dem Projekt erkennen.

In den folgenden Jahren könnte AiDoge eine zentrale Rolle im Meme-Ökosystem einnehmen und dabei den Wert des $Ai-Token steigern. Das Unternehmen besitzt das Potenzial, Kooperationen mit anderen Projekten und Unternehmen aus dem Kryptobereich einzugehen, um ihr Netzwerk und ihre Reichweite auszubauen. Des Weiteren könnte die AiDoge-Plattform für Unternehmen und Influencer attraktiv sein, die innovative und wirkungsvolle Ansätze suchen, um ihre Marketingstrategien zu optimieren und ihr Publikum mit ansprechenden und originellen Memes zu erreichen.

Frühzeitige Investoren in AiDoge könnten in den Genuss von möglicherweise hohen Renditen kommen, sofern das Projekt erfolgreich wächst. Allerdings sollte betont werden, dass Investitionen in Kryptowährungen stets mit Risiken verbunden sind und sorgfältig abgewogen werden müssen, bevor man in ein Projekt wie AiDoge investiert. Zusammenfassend besitzt AiDoge das Potenzial, die Krypto- und Meme-Branche grundlegend zu verändern und sowohl für Investoren als auch für Anwender, die nach innovativen und effizienten Ansätzen zur Meme-Erstellung suchen, attraktiv zu sein. Durch die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Meme-Kultur eröffnet AiDoge eine faszinierende und einzigartige Perspektive auf die Zukunft von Kryptowährungen und der digitalen Medienwelt.

Obwohl noch ungewiss ist, wie erfolgreich AiDoge in den kommenden Jahren sein wird, zeigt das Projekt vielversprechende Ansätze und bietet Krypto-Enthusiasten und Investoren eine interessante Chance, ihre Portfolios mit innovativen Projekten zu erweitern und zu diversifizieren.