Dogecoin Kurs Prognose: schwächster „Top 10 Coin“ auf Wochensicht – was folgt jetzt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt erlebt einen dramatischen Abschwung und befindet sich in einer entscheidenden Zone. Realisieren Anleger mitunter Verluste, könnte sich der Abverkauf dramatisch ausweiten. Gelingt nun eine Bodenbildung, könnten sich Kryptowährungen berappeln und die Bullen das Schlimmste verhindern. Während dieser Tage erneut der Bitcoin als wertvollste Kryptowährung im Fokus der Anleger steht, ging die Marktdominanz in den letzten Stunden zurück. Auch Ethereum performte in der letzten Woche den Bitcoin aus und fiel etwas moderater.

Schauen wir uns die Verlierer in der Top 10 der wertvollsten Kryptowährungen an, stoßen wir schnell auf den Dogecoin. Denn der wertvollste Meme-Coin der Welt hat zwar immer noch eine Marktkapitalisierung von 8,95 Milliarden $ – allerdings gab es in den letzten sieben Tagen rund 17,5 % Verluste. Der charttechnisch präferierte Ausbrauch stellte sich als Fake-out dar und Dogecoin-Händler müssen sich bearischen Kurszielen anfreunden.

Zugleich befinden sich nach Daten von IntoTheBlock aktuell wieder ungefähr die Hälft aller DOGE-Halter im Minus. Die signifikante Unterperformance wirft die Frage auf, ob risikofreudige Anleger eine spannende Chance finden oder die Dogecoin Kurs Prognose eher zum Verkaufen tendiert.

Dogecoin zurück im Bärenmarkt: Impulse bleiben Mangelware

In den letzten 24 Stunden läuft der Dogecoin weitgehend seitwärts, während die Verluste in den letzten sieben Tagen über 17,5 % betragen. Damit fällt der Dogecoin in einem Monat um rund 10 %. Der Abschlag vom ATH bleibt mit rund 92 % heftig. Zuletzt durchbrach der DOGE die Aufwärtstrendlinie. Der Verkaufsdruck war signifikant. Auch das Histogramm des MACD-Indikator tickt bearish tiefer, während die MACD Linien ebenfalls bearish überkreuzt sind. Das Chartbild ist angeschlagen. Eine Trendwende aktuell nicht indiziert. Der Dogecoin ist zurück im Bärenmarkt, die Bullen wurden auf dem falschen Fuß erwischt.

In letzter Zeit fehlten dem Dogecoin konkrete Kurskatalysatoren, abgesehen von den üblichen Gerüchten und Tweets von Elon Musk. Während die Aufmerksamkeit und das Interesse an der Kryptowährung anfänglich rasant gestiegen sind, hat der Mangel an fundamentalen Entwicklungen oder unterstützenden Nachrichten aus der Branche den Kursanstieg gebremst. Ohne solide Anreize oder überzeugende Gründe für Investoren, sich mit der Währung auseinanderzusetzen, hat der Dogecoin Schwierigkeiten, alte Rekordhochs zu erreichen – doch die DOGE-Community hofft weiter auf Elon Musk, den DOGE In die Mitte der digitalen Welt zu katapultieren, vorzugsweise bei der neuen Super-App X (früher Twitter).

World's largest automaker, Tesla, only accepts one cryptocurrency, and that's Dogecoin.



Let that sink in



pic.twitter.com/FV8LqXMMg5 — DogeDesigner (@cb_doge) August 17, 2023

Dogecoin Alternative: SONIK möchte rasant auf 100 Millionen $ explodieren

„Sonic the Hedgehog“ ist ein Videospielcharakter, der von der japanischen Firma Sega entwickelt wurde und 1991 zum ersten Mal in einem gleichnamigen Spiel auftrat. Er ist ein blauer Igel, der sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegen kann, und kämpft gegen den bösen Dr. Robotnik. Sonic wurde schnell zu einer kulturellen Ikone und führte zu einer Vielzahl von Fortsetzungen, Merchandising und einer animierten TV-Serie. Das virale Potenzial von Sonic the Hedgehog liegt in seiner Bekanntheit und Beliebtheit über mehrere Generationen hinweg.

Dass sich Real-World-Phänomene mit viralem Potenzial par excellence in den Meme-Coin-Markt übertragen lassen, zeigt eine illustre Anzahl an Beispielen. Nun möchte SONIK als Meme-Coin ebenfalls erfolgreich sein und konnte in den ersten 72 Stunden schon über 200.000 $ einsammeln. Damit sind 10 % der anvisierten Hardcap erreicht. Da mit fortlaufendem Marketing immer mehr Investoren auf einen Presale aufmerksam werden, dürfte hier die Dynamik noch an Fahrt aufnehmen. Schließlich ist die ikonische Figur in den Videospielen übermäßig schnell, nun soll auch der Meme-Coin schnell gen „moon“ explodieren.

SONIK integriert ein Stake-to-Earn-Konzept, mit welchem Anleger ein passives Einkommen erzielen können. Zugleich ist die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung mit rund 4 Millionen $ nach ICO überschaubar, was wiederum Potenzial für parabolische Kursentwicklungen gewährt.

Jetzt zum SONIK Presale