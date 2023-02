Dogecoin Kurs Prognose: Wie geht es für den Meme-Token weiter – Pump oder Dump?

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Dogecoin, die Kryptowährung, die 2013 als Scherz gegründet wurde und seitdem zu einem der bekanntesten Coins auf dem Markt geworden ist, steht kurstechnisch aktuell an einem kritischen Punkt. Die Frage nach der generellen Zukunft von Dogecoin ist für Investoren zudem von großer Bedeutung. Einige sehen in ihm eine lukrative Investitionsmöglichkeit, während andere denken, dass es sich um eine Blase handelt, die bald platzen wird.

Um die Frage nach der unmittelbaren und langfristigen Kursentwicklung des Meme-Coins zu beantworten, werden wir eine umfassende Analyse des Dogecoin-Marktes durchführen, einschließlich einer Untersuchung seiner Technologie, seiner Nutzung und seiner Adoption, sowie einer Überprüfung der Faktoren, die seinen Kurs beeinflussen können.

Wie steht es aktuell um den Kurs von DOGE?

Dogecoin (DOGE) wird an diesem Dienstag um etwa 0,5 % niedriger gehandelt, knapp nördlich der 0,09 $-Marke. Dogecoin hat sich nun um knapp 3 % von den Tiefstständen vom Montag knapp unter $0,09 erholt, wobei die Käufer anscheinend zur Unterstützung des Tokens eingetreten sind, da er seinen 21- und 100-Tage gleitenden Durchschnitt erneut getestet hat. Kurzfristige Preisvorhersagen bleiben daher bescheiden optimistisch.

Der 21DMA hat in den letzten Wochen durchweg gute Unterstützung geboten, während der Dogecoin auch von einem Aufwärtstrendkanal unterstützt zu werden scheint, der die Kursentwicklung seit Ende Dezember 2022 unterstützt. Der Aufschwung am Dienstag kam, obwohl eine lange ruhende Dogecoin-Wallet-Adresse, die 2.043.137 DOGE enthielt, zum ersten Mal seit 9,1 Jahren aktiviert wurde.

2.043.137 DOGE sind bei den aktuellen Kursen knapp 190.000 $ wert. Verglichen mit dem Dogecoin-Handelsvolumen von 457 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden (laut CoinMarketCap) ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, weshalb die Märkte jegliche Bedenken über den Dumpingpreis dieser mehr als 2 Millionen Token mit einem Achselzucken abgetan haben.

Was kommt als Nächstes für Dogecoin (DOGE)?

Die kurzfristige Richtung der Kryptowährung wird wahrscheinlich durch eine bevorstehende Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell um 18:40 europäischer Zeit bestimmt werden. Die Fed hat die Zinssätze letzte Woche um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 % angehoben, und Powells Äußerungen nach der Sitzung wurden vom Markt als bullish interpretiert. Die Händler werden daher auf Powells Äußerungen zu den Aussichten für weitere Zinserhöhungen warten, in der Hoffnung, dass er der Stimmung einen weiteren Schub geben könnte.

Die guten US-Arbeitsmarkt- und ISM-Dienstleistungsdaten vom vergangenen Freitag werden jedoch die Bedenken der Fed hinsichtlich einer möglichen Rezession in den USA zerstreut haben, was eine erneute dovishe Überraschung von Powell unwahrscheinlicher macht. Dennoch könnte der Dogecoin angesichts seiner positiven technischen Aussichten weiter steigen – wie oben erwähnt, hat die Kryptowährung gut auf die Unterstützung in Form der 21 und 100DMAs sowie des Aufwärtstrends von 2023 reagiert. Ein erneuter Anstieg in Richtung der jüngsten Höchststände im Bereich von $0,10 scheint möglich zu sein.

Sollten die Bären jedoch wieder die Kontrolle übernehmen, könnte DOGE unter die kritische Unterstützung im Bereich von $0,09 fallen und damit die Tür für einen kurzfristigen Rückgang öffnen, der vielleicht bis in den Bereich von $0,078 reichen könnte, wo sich auch der 50DMA befindet. Dogecoin-Bullen werden hoffen, dass der Optimismus über eine mögliche Integration in ein zukünftiges Twitter-Zahlungssystem die Kryptowährung vorerst aufrechterhält. Der Eigentümer und CEO von Twitter, Elon Musk, sagte kürzlich, dass er möchte, dass jedes zukünftige Zahlungssystem Kryptowährungen einbezieht.

Was ist eigentlich Dogecoin und wieso ist der Meme-Coins so erfolgreich?

Dogecoin ist eine Kryptowährung, die im Dezember 2013 als Scherz gegründet wurde und auf dem Meme „Doge“ basiert. Trotz seiner ursprünglichen Absichten als spaßige Kryptowährung hat Dogecoin jedoch eine aktive und loyale Community aufgebaut und ist zu einer ernsthaften Kryptowährung geworden.

Dogecoin nutzt die Technologie des Directed Acyclic Graph (DAG), wodurch es schnellere Überweisungen und eine geringere Latenzzeit ermöglicht als traditionelle Blockkettentechnologien. Außerdem hat Dogecoin eine unbegrenzte Geldmenge, was bedeutet, dass im Laufe der Zeit immer mehr Dogecoin geschürft werden können.

Einer der Vorteile von Dogecoin ist seine niedrige Eintrittshürde, da es günstiger ist als andere Kryptowährungen zu kaufen und zu besitzen. Dies macht es für Anfänger und Einsteiger in die Welt der Kryptowährungen zugänglicher. Dogecoin kann auch für Mikrotransaktionen verwendet werden, die mit anderen Kryptowährungen wie Bitcoin kostenintensiv wären.

Dogecoin wurde ursprünglich als Währung für das Online-Tipping und die Belohnung von Inhaltserstellern verwendet, aber es wird jetzt auch als Zahlungsmittel für Güter und Dienstleistungen akzeptiert. Einige Online-Händler und Dienstleister akzeptieren jetzt Dogecoin als Zahlungsmittel, und es gibt auch Möglichkeiten, Dogecoin in traditionelle Währungen umzuwandeln.

Insgesamt ist Dogecoin eine wachsende Kryptowährung mit einer starken Gemeinschaft und einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Obwohl es als Scherz begonnen hat, hat es sich zu einer ernsthaften Kryptowährung entwickelt, die eine Möglichkeit für Einsteiger bietet, in die Welt der Kryptowährungen einzusteigen, sowie eine praktische Option für Mikrotransaktionen.

Welcher Altcoin ist die beste Alternative zu DOGE?

Bei der schieren Anzahl an Altcoin-Projekten ist es leicht den Überblick zu verlieren. Eine der besten neuen und innovativen Kryptowährungen heißt $CCHG. Dies ist der Coin der revolutionären Plattform C+Charge die im Jahr 2022 ins Leben gerufen wurde und auf der Blockchain-Technologie basiert. Sie ist für Besitzer von Elektrofahrzeugen von großem Nutzen. Ziel der Plattform ist es, ein Netzwerk von Ladestationen zu schaffen, an denen Elektroautofahrer bequem ihre Fahrzeuge aufladen und zusätzliche Vorteile nutzen können.

C+Charge zielt darauf ab, den Markt für Emissionsgutschriften zu demokratisieren, indem es den Endverbraucher durch den CCHG-Token Zugang zu diesen Gutschriften gibt. Bisher hatten nur Unternehmen Zugang zu diesen Emissionsgutschriften, die ein wichtiger Faktor bei der Verringerung des globalen Klimaproblems sind. Der Vorteil des Bezahlvorgangs mit dem CCHG-Token ist, dass man Zugang zu Emissionsgutschriften erhält, die bisher nur für wohlhabende Personen zugänglich waren.

Der CCHG-Token ist derzeit im Vorverkauf erhältlich und hat bereits über 760.000 US-Dollar eingebracht. Jeder Token wird zu einem Preis von nur 0,013 US-Dollar verkauft. Da sich der Vorverkauf noch in den Anfangsphasen befindet, besteht für Investoren immer noch die Möglichkeit, von den Gewinnen zu profitieren.