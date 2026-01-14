|Frühe Investition
Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt
Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000157 USD. Bei einem DOGE-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 635 404,75 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären am 13.01.2026 93 911,97 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,1478 USD lag. Mit einer Performance von +93 811,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am 31.12.2025 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1172 USD. Bei 0,4151 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
