Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Dogecoin Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000157 USD. Bei einem DOGE-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 635 404,75 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären am 13.01.2026 93 911,97 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,1478 USD lag. Mit einer Performance von +93 811,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 31.12.2025 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1172 USD. Bei 0,4151 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net