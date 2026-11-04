Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dogecoin verdienen können.

Am 03.11.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,068159 USD. Bei einer Investition von 100 USD in DOGE vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 467,16 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 03.11.2026 auf 0,075361 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,57 USD wert. Mit einer Performance von +10,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1819 USD.

Redaktion Finanzen.net