|Lukratives DOGE-Investment?
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04.11.2026 19:43:14
Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
Am 03.11.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,068159 USD. Bei einer Investition von 100 USD in DOGE vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 467,16 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 03.11.2026 auf 0,075361 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,57 USD wert. Mit einer Performance von +10,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1819 USD.
Redaktion Finanzen.net
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