11.02.2026 19:43:13
Dogecoin: So hätte sich eine Investition von vor 10 Jahren ausgezahlt
Vor 10 Jahren kostete ein Dogecoin 0,000240 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 4 174 842,40 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 387 098,53 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,092722 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38 609,85 Prozent vermehrt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Bei 0,2895 USD erreichte der Coin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
