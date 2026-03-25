|Investment im Blick
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25.03.2026 19:43:13
Dogecoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dogecoin wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,074627 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 13 399,96 DOGE. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 275,00 USD, da Dogecoin am 24.03.2026 0,095150 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,50 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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