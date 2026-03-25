Investment im Blick 25.03.2026 19:43:13

Dogecoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dogecoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dogecoin-Einstieg verdienen können.

Dogecoin wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,074627 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 13 399,96 DOGE. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 275,00 USD, da Dogecoin am 24.03.2026 0,095150 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,50 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1559
-0,0054
-0,46
Japanischer Yen
184,3405
0,0305
0,02
Britische Pfund
0,8652
-0,0006
-0,07
Schweizer Franken
0,9152
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,0377
-0,0532
-0,59
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen