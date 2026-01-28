Dogecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Dogecoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.01.2023 kostete Dogecoin 0,087099 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 114 812,54 Dogecoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 466,96 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 27.01.2026 auf 0,1260 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 466,96 USD entspricht einer Performance von +44,67 Prozent.

Bei 0,1172 USD erreichte der Coin am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.01.2025 bei 0,3316 USD.

Redaktion finanzen.net