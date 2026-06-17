Dogecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Dogecoin-Engagement verdienen können.

Am 16.06.2023 kostete Dogecoin 0,062095 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 16 104,38 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,087190 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 404,13 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 40,41 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,081368 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net