Investmentbeispiel 17.06.2026 19:43:13

Dogecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dogecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Dogecoin-Engagement verdienen können.

Am 16.06.2023 kostete Dogecoin 0,062095 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 16 104,38 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,087190 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 404,13 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 40,41 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,081368 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1473
-0,0032
-0,28
Japanischer Yen
184,52
-0,1900
-0,10
Britische Pfund
0,8666
0,0013
0,15
Schweizer Franken
0,9219
0,0023
0,26
Hongkong-Dollar
8,9911
-0,0214
-0,24
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX mit Verlusten -- DAX etwas fester -- Wall Street mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Verluste. Der DAX verzeichnet leichte Gewinne. An der Wall Street dürfte es aufwärts gehen. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen