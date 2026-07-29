|DOGE-Performance im Blick
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29.07.2026 19:43:13
Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 28.07.2016 kostete Dogecoin 0,000243 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 4 121 671,75 Dogecoin in seinem Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,070678 USD), wäre das Investment nun 291 310,90 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 291 310,90 USD entspricht einer Performance von +29 031,09 Prozent.
Bei 0,069133 USD erreichte DOGE am 23.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD..
Redaktion finanzen.net
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