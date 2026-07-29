DOGE-Performance im Blick 29.07.2026 19:43:13

Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Dogecoin gebracht.

Am 28.07.2016 kostete Dogecoin 0,000243 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGE investiert, befänden sich nun 4 121 671,75 Dogecoin in seinem Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,070678 USD), wäre das Investment nun 291 310,90 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 291 310,90 USD entspricht einer Performance von +29 031,09 Prozent.

Bei 0,069133 USD erreichte DOGE am 23.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1528
0,0072
0,63
Japanischer Yen
183,929
-3,3810
-1,81
Britische Pfund
0,856
-0,0018
-0,21
Schweizer Franken
0,9284
-0,0051
-0,54
Hongkong-Dollar
9,0414
0,0530
0,59
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzflut: US-Börsen letztlich stark -- ATX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen