DOGE-Investment im Blick 23.09.2026 19:43:13

Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Dogecoin Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000226 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441 520,60 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären am 22.09.2026 44 247,83 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,1002 USD lag. Damit wäre die Investition um 44 147,83 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0,068944 USD. Bei 0,2663 USD erreichte Dogecoin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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