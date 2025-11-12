Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Dogecoin wurde am 11.11.2020 zu einem Wert von 0,002767 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 361 402,24 Dogecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 62 116,87 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.11.2025 auf 0,1719 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6 111,69 Prozent zugenommen.

Bei 0,1418 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,4673 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net