Profitables DOGE-Investment? 12.11.2025 19:43:13

Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dogecoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Dogecoin wurde am 11.11.2020 zu einem Wert von 0,002767 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 361 402,24 Dogecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 62 116,87 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.11.2025 auf 0,1719 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6 111,69 Prozent zugenommen.

Bei 0,1418 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,4673 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1612
0,0020
0,17
Japanischer Yen
179,561
0,2010
0,11
Britische Pfund
0,8842
0,0013
0,15
Schweizer Franken
0,9239
-0,0011
-0,11
Hongkong-Dollar
9,0236
0,0156
0,17
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen