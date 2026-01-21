Dogecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Dogecoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 20.01.2025 kostete Dogecoin 0,3539 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 2 825,57 Dogecoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 348,21 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 20.01.2026 auf 0,1232 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,18 Prozent verringert.

Bei 0,1172 USD erreichte der Coin am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 bei 0,3635 USD.

