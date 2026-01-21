|Performance unter der Lupe
|
21.01.2026 19:43:13
Dogecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Am 20.01.2025 kostete Dogecoin 0,3539 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 2 825,57 Dogecoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 348,21 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 20.01.2026 auf 0,1232 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,18 Prozent verringert.
Bei 0,1172 USD erreichte der Coin am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 bei 0,3635 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1734
|
-0,0023
|
|
-0,19
|Japanischer Yen
|
185,637
|
-0,5730
|
|
-0,31
|Britische Pfund
|
0,8675
|
-0,0033
|
|
-0,38
|Schweizer Franken
|
0,9277
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1495
|
-0,0165
|
|
-0,18