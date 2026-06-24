|Profitable DOGE-Anlage?
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24.06.2026 19:43:12
Dogecoin: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Am 23.06.2021 notierte Dogecoin bei 0,2347 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42 612,49 Dogecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 358,92 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.06.2026 auf 0,078825 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66,41 Prozent verringert.
Bei 0,073372 USD erreichte DOGE am 24.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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