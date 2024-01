Dogecoin und Bonk waren gestern – Dieser Meme Coin könnte heuer um 10.536 % steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer sich mit Meme Coins beschäftigt weiß, dass der Hype um einen Token genauso schnell verfliegen kann, wie er aufkommt. Zwar können die Coins, die in der Regel ohne realen Nutzen gelauncht werden, auch nach ihrem Allzeithoch immer wieder pumpen, wie BONK zuletzt eindrucksvoll demonstriert hat, ein kontinuierlicher Anstieg, bei dem immer wieder neue Allzeithochs gebildet werden, ist aber selten zu beobachten. Daher sollten sich diejenigen, die bei DOGE immer noch darauf warten, dass es nochmal zu neuen Höchstständen kommt, vielleicht fragen, wie realistisch das wirklich ist. Selbst bei BONK ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Token nochmal auf über 2 Milliarden Dollar steigt und sein ATH vom Dezember toppt. Dafür stehen die nächsten Meme Coins, die beeindruckende Renditen einbringen können, längst in den Startlöchern. Einer davon ist der neue SPONGE V2.

SPONGE Kursexplosion verpasst? Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SPONGEV2 sichern.

Das letzte Jahr war für die meisten Krypto-Investoren gewinnbringend. Wer auf Nummer sicher gegangen ist und nur auf Bitcoin gesetzt hat, konnte sein Kapital schon mehr als verdoppeln. Wer aktiv tradet und den nächsten Meme Coin gesucht hat, der durch die Decke geht, hatte einige Gelegenheiten. Nicht nur BONK und PEPE haben lebensverändernde Renditen eingebracht, nachdem sie Marktkapitalisierungen erreicht haben, die im Milliardenbereich liegen. Mit $BITCOIN (HPOS10i), $ANALOS und vielen weiteren Token hat es auch zahlreiche weitere Möglichkeiten gegeben, sein Kapital zu verhundertfachen (x100).

Einer der Token, der frühen Käufern ebenfalls die Gewinnen von 10.000 % verholfen hat, war SPONGE. Der Meme Coin hat Mitte des letzten Jahres für Aufmerksamkeit gesorgt und ist innerhalb weniger Tage auf rund 100 Millionen Dollar gestiegen. Wer vom ersten Tag an dabei war, hat aus einem überschaubaren Investment von 1.000 Dollar schnell 100.000 Dollar machen können.

(Erfolge des ersten SPONGE-Tokens – Quelle: Sponge-Website)

Insgesamt hat es SPONGE auf über 13.000 Token-Besitzer und an mehr als 10 zentralisierte Kryptobörsen (CEX) geschafft. In den sozialen Medien hat der Token, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, mehr als 30.000 Follower erreicht. Nun will es das Team nochmal wissen und den Erfolg nochmal übertreffen. Mit einem neuen SPONGE V2-Token, der schon bald an die Kryptobörsen kommen soll. Derzeit deutet alles darauf hin, als könnte es auch gelingen, mit $SPONGEV2 nochmal einen draufzusetzen.

Jetzt SPONGE-Website besuchen.

Darum könnte SPONGE V2 noch höher steigen

Schon allein die Ankündigung, dass eine neue Version von SPONGE gelauncht wird, hat dazu beigetragen, dass der ursprüngliche Token kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat. Gegenüber dem Vorgänger wird der neue $SPONGEV2 aber einige Vorteile haben, weshalb es hier erneut zu einer Kursexplosion kommen könnte, die weit über das 100-fache hinausgehen kann. Die Gründe dafür sind vielseitig. Zum einen plant das Team, das Marketing diesmal noch größer aufzuziehen und mehr Geld dafür auszugeben, den Token bekannt zu machen. Das zeigt sich bereits daran, dass zahlreiche internationale Kryptomedien schon über den neuen Meme Coin berichten.

(SPONGE V2 Roadmap – Quelle: Sponge-Website)

Außerdem sollen diesmal noch größere Kryptobörsen den Token ins Programm nehmen. Schon der erste SPONGE wurde an bekannten Exchanges gelistet, weshalb vermutet wird, dass das Team diesmal vielleicht sogar ein Binance- oder Coinbase-Listing anstreben könnte. Sollte das gelingen, kann der Wert auf jeden Fall weit über die 100 Millionen Dollar Marke steigen.

Damit die Euphorie diesmal nicht nach einem kurzen Pump wieder verfliegt und mehr Käufer auf $SPONGEV2 aufmerksam werden, gibt es diesmal auch ein eigenes Play 2 Earn Game, um Trader und Meme Coin-Enthusiasten diesmal länger bei Laune zu halten und auch eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Das Spiel soll schon in der Entwicklung sein und sollte es sich hier um ein Game handeln, das sich durchsetzt, kann sich $SPONGEV2 sogar vom Meme Coin zum Gaming-Token entwickeln.

Jetzt mehr über SPONGE erfahren.

(Sponge Play 2 Earn Game – Quelle: Sponge-Website)

Der größte Vorteil, den der neue $SPONGEV2 gegenüber dem Vorgänger hat ist aber der, dass hier bereits eine Community von mehr als 30.000 Followern auf X und Telegram vorhanden ist, von denen ein Großteil, der den Erfolg des ersten Sponge-Tokens mitbekommen hat, diesmal von Anfang an dabei sein will. Die Wahrscheinlichkeit, dass $SPONGEV2 diesmal noch mehr Reichweite erzielt, ist also hoch.

Interessenten haben die Möglichkeit, den neuen $SPONGEV2 schon vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen zu erhalten. Wer bereits im Besitz von SPONGE-Token ist, kann diese auf der Website in den V2-Staking Pool einzahlen und erhält dafür als Belohnung den neuen $SPONGEV2 mit der APY (jährlichen Rendite), die im Dashboard angegeben ist. Wer noch keine SPONGE-Token besitzt, kann diese über die Website kaufen. Dabei werden die gekauften SPONGE automatisch in den Staking Pool eingezahlt und bringen eine Rendite für die nächsten vier Jahre, während man als Bonus dieselbe Menge $SPONGEV2 beim Launch erhält.

Wer also noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen SPONGE auf der Website kauft, kann davon doppelt profitieren und die Staking-Rendite sowie dieselbe Menge $SPONGEV2 erhalten. Die neuen Token können geclaimt werden, sobald diese live sind. Gelingt es dem Team tatsächlich, den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, könnte das für frühe Käufer bedeuten, dass sie ihr Kapital mehr als verhundertfachen können.

Jetzt $SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.