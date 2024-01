Dogecoin und Shiba Inu von Bitcoin-Kursexplosion unbeeindruckt – Bleiben die Meme Coins auf der Strecke?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer heute sein Krypto-Portfolio checkt, dürfte sich freuen. Der Bitcoin-Kurs ist vor wenigen Augenblicken zum ersten Mal seit knapp 2 Jahren auf 47.000 Dollar gestiegen. Ein Plus von rund 7 % in den letzten 24 Stunden. In Erwartung der Bitcoin-ETFs in den USA wird sogar erwartet, dass der Kurs noch weiter in Richtung 50.000 Dollar steigt. In der Regel gibt Bitcoin die Marktrichtung vor und die Altcoins mit niedrigerer Marktkapitalisierung folgen der digitalen Leitwährung, wobei diese häufig besser performen als die Nummer eins. Für die beiden Meme Coins DOGE und SHIB trifft das aber schon lange nicht mehr zu. Auch beim heutigen Pump bleiben die beiden auf der Strecke. Anleger weichen hier offenbar immer öfter auf Meme Kombat ($MK) aus.

Für diejenigen, die ihre Coins nicht loslassen können, dürften die Zeiten hart sein. Wer aufgrund der unglaublichen Renditen, die Dogecoin und Shiba Inu im Jahr 2021 eingebracht haben, noch immer daran festhält und denkt, dass hier nochmal ein Pump um tausende Prozent kommen wird, verpasst möglicherweise die tatsächliche Rallye am Markt. Der Bitcoin-Kurs steigt um 7 % und durchbricht dabei sogar die 47.000 Dollar Marke, Solana verteidigt die Gewinne seiner 1.000 % Kursexplosion aus dem letzten Jahr und Dogecoin und Shiba Inu stehen still.

(DOGE, SHIB und XRP Entwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Auch XRP gehört zu den Coins, von denen viele zwar gerne hätten, dass sie pumpen und den Markt outperformen, Anzeichen dafür hat es aber schon seit Monaten nicht gegeben. Noch schlechter sieht es einmal mehr bei DOGE und SHIB aus. In den letzten 24 Stunden hat Dogecoin gerade einmal um 1,1 % zugelegt, während der restliche Markt teils hohe Gewinne erzielt.

Shiba Inu ist da nicht unbedingt besser. Hier ist der Kurs um 1,4 % gestiegen. Damit gehören die beiden Meme Coins erneut zu den schlechtesten Performern unter den Top 20. Ob sich das so schnell nochmal ändert, ist fraglich. Bitcoin hat in den letzten 7 Tagen um mehr als 8 % zugelegt. Im selben Zeitraum haben Dogecoin-Hodler einen Verlust von 11,44 % gemacht. Wer auf Shiba Inu gesetzt hat, hat immerhin “nur” 10,42 % verloren.

Noch deutlicher wird das Problem, wenn man sich die letzten 12 Monate anschaut. In dieser Zeit ist der DOGE-Kurs gerade einmal um 12,68 % gestiegen, während Bitcoin um mehr als 176 % zugelegt hat. Auch die meisten anderen Top Coins haben deutlich besser performt. Derzeit deutet auch nichts darauf hin, dass sich das so schnell nochmal ändern könnte.

(DOGE-Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten – Quelle: Coinmarketcap)

Zwar kommt DOGE mit seiner eigenen Blockchain und der Coin kommt auch in immer mehr Shops als Zahlungsmittel in Frage, es gelingt jedoch offenbar nicht, aus dem Schatten der Meme Coin-Kategorie zu treten. Und Meme Coins sind nunmal schnelllebig, sodass der Hype, der einmal verflogen ist, in der Regel nicht zurückkommt, weshalb DOGE auch rund 90 % unter seinem Allzeithoch notiert. Fast identisch ist die Situation bei SHIB. Anleger sind hier längst auf der Suche nach dem nächsten x100 Coin, den sie mit Meme Kombat ($MK) vielleicht auch schon gefunden haben.

Meme Kombat: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

Meme Kombat kommt mit einer eigenen Battle-Arena, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins wie DOGE und SHIB in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten können. Die Community kann ihren Favoriten dabei unterstützen und mit $MK-Token auf den Sieger wetten. Ein Konzept, das die Themen Gaming, Meme Coins, künstliche Intelligenz und Online-Wetten miteinander vereint und bei dem der Hype fast schon vorprogrammiert ist. Das sehen auch die Investoren so, die bereits $MK-Token im Wert von mehr als 6 Millionen Dollar gekauft haben.

(Meme Kombat Presale – Quelle: Meme Kombat)

Da in der Arena die Figuren der beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten, die bereits Millionen von Followern haben, kann Meme Kombat deutlich schneller Reichweite aufbauen als andere Meme Coins, was bekanntlich der wichtigste Faktor ist, um den Preis in die Höhe zu treiben. Dass das Konzept funktioniert, erkennt man schon daran, dass Meme Kombat schon jetzt mehr als 15.000 Follower auf X hat, lange bevor die ersten Kämpfe begonnen haben.

The Meme Kombat Discord Community is officially live



Join in on the fun right now: https://t.co/BGTtwatlMS pic.twitter.com/A6S6ngV1Ye — Meme Kombat (@Meme_Kombat) January 8, 2024

Der Vorverkauf der $MK-Token ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, was bedeutet, dass dieser schon bald enden dürfte. Nach dem Presale wird $MK an den Kryptobörsen gelistet. Da auch die erste Battle-Saison unmittelbar nach dem Vorverkauf startet, wird erwartet, dass die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigt und die Plattform schnell an Popularität gewinnt, wodurch es schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte.

