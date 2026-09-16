Krypto-Investment 16.09.2026 19:43:13

Dogecoin: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Dogecoin: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Vor Jahren Dogecoin gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 15.09.2021 kostete Dogecoin 0,2470 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40 478,62 Dogecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 245,15 USD, da Dogecoin am 15.09.2026 0,080170 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,55 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Am 17.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2819 USD.

Redaktion finanzen.net

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