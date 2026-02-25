|DOGE-Investmentbeispiel
|
25.02.2026 19:43:13
Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Am 24.02.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,080927 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 235,68 DOGE. Die gehaltenen Dogecoin wären am 24.02.2026 113,01 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,091458 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,01 Prozent vermehrt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,178
|
-0,0034
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
184,2
|
-0,4500
|
|
-0,24
|Britische Pfund
|
0,8746
|
0,0034
|
|
0,39
|Schweizer Franken
|
0,9127
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,2144
|
-0,0232
|
|
-0,25
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.