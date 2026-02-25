DOGE-Investmentbeispiel 25.02.2026 19:43:13

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Dogecoin gebracht.

Am 24.02.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,080927 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 235,68 DOGE. Die gehaltenen Dogecoin wären am 24.02.2026 113,01 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,091458 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,01 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,178
-0,0034
-0,28
Japanischer Yen
184,2
-0,4500
-0,24
Britische Pfund
0,8746
0,0034
0,39
Schweizer Franken
0,9127
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,2144
-0,0232
-0,25
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen