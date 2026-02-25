Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Am 24.02.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,080927 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 235,68 DOGE. Die gehaltenen Dogecoin wären am 24.02.2026 113,01 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,091458 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,01 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net