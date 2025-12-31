Profitable DOGE-Investition? 31.12.2025 19:43:13

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Dogecoin Investoren gebracht.

Am 30.12.2022 wurde Dogecoin bei 0,068399 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 146 200,63 Dogecoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 017,33 USD, da Dogecoin am 30.12.2025 0,1232 USD wert war. Damit wäre das Investment 80,17 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0,1178 USD. Am 17.01.2025 erreichte Dogecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CKA / shutterstock.com

