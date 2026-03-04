Profitables DOGE-Investment? 04.03.2026 19:43:13

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Dogecoin-Investition verdienen können.

Am 03.03.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,050617 USD. Bei einem DOGE-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19 756,21 Dogecoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 779,84 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 03.03.2026 auf 0,090090 USD belief. Mit einer Performance von +77,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bei 0,088265 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1627
0,0015
0,13
Japanischer Yen
182,6535
-0,3265
-0,18
Britische Pfund
0,8707
0,0010
0,12
Schweizer Franken
0,9067
-0,0018
-0,20
Hongkong-Dollar
9,0904
0,0213
0,23
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:47 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX letztlich höher -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt drehte am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich sichtbar. Die Wall Street bewegt sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen