Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Am 03.03.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,050617 USD. Bei einem DOGE-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19 756,21 Dogecoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 779,84 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 03.03.2026 auf 0,090090 USD belief. Mit einer Performance von +77,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bei 0,088265 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net