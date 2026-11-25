Gestern vor 1 Jahr war ein Dogecoin 0,1518 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 658,79 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,055124 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 63,68 Prozent verringert.

Am 20.11.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,054357 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1548 USD und wurde am 26.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net