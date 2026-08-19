Dogecoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Gestern vor 5 Jahren war ein Dogecoin 0,3038 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 291,70 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,070212 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 76,89 Prozent verringert.

Am 06.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net