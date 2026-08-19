|Rentable DOGE-Investition?
|
19.08.2026 19:43:13
Dogecoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Gestern vor 5 Jahren war ein Dogecoin 0,3038 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 291,70 Dogecoin. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,070212 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 76,89 Prozent verringert.
Am 06.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1659
|
0,0083
|
|
0,72
|Japanischer Yen
|
184,9045
|
0,1545
|
|
0,08
|Britische Pfund
|
0,8579
|
0,0024
|
|
0,28
|Schweizer Franken
|
0,9332
|
-0,0070
|
|
-0,74
|Hongkong-Dollar
|
9,1411
|
0,0593
|
|
0,65
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas höher -- ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigen sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.