Langfristige Anlage 27.05.2026 19:43:13

Dogecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Dogecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Dogecoin-Engagement verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0,3539 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 2 825,78 Dogecoin im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 26.05.2026 gerechnet (0,1009 USD), wäre das Investment nun 285,19 USD wert. Damit wäre das Investment um 71,48 Prozent gesunken.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

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