Entwicklung der Anlage 18.03.2026 19:43:13

Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anleger, die vor Jahren in Dogecoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr kostete ein Dogecoin 0,1735 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in DOGE investierten, hätten nun 576,39 Dogecoin im Portfolio. Die gehaltenen Dogecoin wären gestern 57,75 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,1002 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,25 Prozent eingebüßt.

Bei 0,088265 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net

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