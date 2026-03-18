|Entwicklung der Anlage
|
18.03.2026 19:43:13
Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr kostete ein Dogecoin 0,1735 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in DOGE investierten, hätten nun 576,39 Dogecoin im Portfolio. Die gehaltenen Dogecoin wären gestern 57,75 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,1002 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,25 Prozent eingebüßt.
Bei 0,088265 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1459
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
182,6611
|
-0,4189
|
|
-0,23
|Britische Pfund
|
0,8637
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9074
|
-0,0011
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
8,977
|
-0,0041
|
|
-0,05