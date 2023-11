Dogecoin wird buchstäblich zum Mond geschickt, während Meme Kombat auf 2 Millionen Dollar zusteuert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Dogecoin-Preis ist in einem von der Community inspirierten Anstieg um 17 % auf 0,089 Dollar gestiegen, während der neue Coin GROK eine Bewertung von 200 Millionen Dollar erreicht hat, bevor das Projekt durch Betrugsvorwürfe zu Fall gebracht wurde. Währenddessen steigt Meme Kombat auf 1,8 Millionen Dollar und könnte der nächste Mega-Erfolg unter den Meme Coins werden.

Ein Plan der Dogecoin Community, einen physischen Dogecoin zum Mond zu schicken, hat die Phantasie der Anleger angeregt, nachdem ein X-Post das Datum des Raketenstarts bekannt gegeben hat.

Das Raumfahrtunternehmen Astrobotic wurde gebucht, um den physische Coin am 23. Dezember in einem cleveren Marketing-Gag zum Mond zu schießen. Die Dogecoin Community hat für eine Kapsel im DHL MoonBox-Service von Astrobotic bezahlt. Eine von der United Launch Alliance gebaute Vulcan Centaur Schwerlastrakete wird den Coin zum Mond bringen.

Laut dem X-Post wurde der physische Coin-Moonshot bereits 2015 von der Dogecoin-Community finanziert.

Dogecoin On The Moon Update



Exciting news for the Dogecoin community!



Astrobotic plans to send a physical Dogecoin to the moon in the DHL Moonbox via ULA's Vulcan Centaur Rocket on 12/23/2023.

“To the Moon” – Mit Meme Kombat höhere Renditen erzielen?

Ob der Countdown bis zum Start des Coins ausreicht, um eine DOGE-Rallye in der Vorweihnachtszeit aufrechtzuerhalten, wird sich erst zeigen. Die Anspielung auf den beliebten “to the moon”-Sketch, der in der Kryptowährungsbranche als Abkürzung für einen erhofften parabolischen Kursanstieg gilt, ist jedoch für den Moment ein guter Trick.

Bei Meme Coins dreht sich alles um Viralität und mit dieser Aktion zeigt die Dogecoin Community, dass sie noch imm weiß, wie man dafür sorgt. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht sicherere Wege, um einen Meme Coin ins Rampenlicht zu bringen, indem man einen echten Nutzen bietet und auf die Communities der verschiedenen konkurrierenden Top Meme Coins abzielt – genau das tut Meme Kombat mit seiner Battle- und Wettplattform, auf der Meme-Charaktere gegeneinander antreten und die Nutzer auf den Ausgang der Kämpfe wetten.

Der Preis von $MK liegt derzeit bei 0,205 Dollar, wird aber in Phase 4 des Vorverkaufs, die in wenigen Tagen, am 23. November, beginnt, um 4,39 % auf 0,214 Dollar steigen. Die aktuelle Phase des Vorverkaufs könnte jedoch schon früher enden, wenn die Coins, die für diese Stufe vorgesehen sind, schon früher ausverkauft sind, sodass potenzielle Käufer sich beeilen sollten, um den bestmöglichen Preis zu erzielen.

Der anhaltende Erfolg von Dogecoin und anderen Coins wie Shiba Inu ist ein Beweis für die lange Beständigkeit von Meme Coins und Meme Kombat hat das Potenzial, sich in die Liste dieser erfolgreichen Projekte einzureihen.

Krypto-Analysten auf Youtube sind beeindruckt von dem, was sie bei Meme Kombat sehen, wobei Renditen von weit mehr als 1.000 % in der Zeit nach dem Vorverkauf für möglich gehalten werden.

This weekend is going to be legendary



How about we get to that $2 million mark so we can give away 10,000 USDT $MK pic.twitter.com/Rfy2jHpUDA — Meme Kombat (@Meme_Kombat) November 17, 2023

GROK Coin könnte Scam sein, während Meme Kombat geprüft wurde

Auch der neue Meme Coin GROK hat im Krypto-Space aktuell für viel Aufsehen gesorgt. GROK ist nach dem in Kürze erscheinenden KI-Chatbot von Elon Musk benannt. Der Chatbot befindet sich offenbar in einer strengen Testphase und wird nur für Premium-Nutzer von X, ehemals Twitter, verfügbar sein. Das Alleinstellungsmerkmal von Grok AI scheint darin zu bestehen, dass er respektlos und sarkastisch sein wird; ein Chatbot mit Persönlichkeit, wenn man so will.

Zumindest ein Teil des Sprachmodells des Chatbots wurde auf der Grundlage von Big Data von Twitter trainiert, was dazu beitragen kann, dass er bei aktuellen Ereignissen und Entwicklungen einen Vorsprung hat, auch wenn damit die Gefahr verbunden ist, dass er Fehlinformationen wiedergibt.

Aber das ist nicht die Sorge der Schöpfer des GROK Meme Coins. Dieser erreichte kurz nach dem Launch eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Dollar.

Der Krypto-Detektiv Zachxbt hat der Rallye einen Strich durch die Rechnung gemacht, als er angebliche Beweise dafür veröffentlichte, dass es sich bei dem Projekt in Wirklichkeit um einen Betrug handelt. Der X-Beitrag vom 13. November hatte eine unmittelbare Auswirkung und schickte den Kurs von GROK auf Talfahrt, sodass der Coin 70% seines Wertes verlor.

Zachxbt sagt, dass ein X-Konto, das von dem mutmaßlichen Betrüger verwendet wurde, zahlreiche Male aktualisiert wurde, als der Entwickler mehrere gescheiterte Coins schuf, darunter eine mit dem Namen ANDY und eine weitere mit dem Ticker GROKER20.

Not that people in this space will care but @GROKERC20 $GROK was created by a scammer.



Same exact X/Twitter account has been reused for at least one other scam.



X/Twitter ID: 1690060301465714692 pic.twitter.com/iKu7zb6YeS — ZachXBT (@zachxbt) November 13, 2023

Wie Zachxbt in seinem X-Beitrag, der den Kursanstieg unterbrochen hat, erwähnt hat, wird es Inhaber (und neue Käufer) geben, denen diese Erkenntnis egal sein wird. Das hat sich in der Tat bewahrheitet, denn der Kurs ist nach dem Ausverkauf nicht auf Null abgestürzt, sondern hat sich stabilisiert und notiert immer noch auf der beliebten DEX-Handelsplattform DEXTools unter den Hot Pairs mit einer Marktkapitalisierung von 64 Millionen Dollar.

Die Versuche, das Schiff wieder aufzurichten, scheinen für die Entwickler hinter GROK zu funktionieren, denn ein Token-Burn, der den Preis in die Höhe trieb, half, die Ängste zu zerstreuen.

Meme Kombat ist im Gegensatz zu anderen Meme Coins verifiziert

Trader, die sich Gedanken machen, ob sie auf ein seriöses Projekt gestoßen sind und nicht so unbekümmert mit ihrem Kapital umgehen, könnten eher an Projekten wie Meme Kombat gefallen finden, bei dem es solche Probleme nicht gibt.

$MK ist ein Meme Coin mit echtem Nutzen, der auf Spiele und Wetten abzielt, die vielleicht die beiden größten Wachstumsbereiche im Krypto-Space sind. Außerdem ist Meme Kombat ein Projekt mit einem verifizierten Team, was es für Trader und Investoren attraktiv macht, vor allem in Anbetracht der Machenschaften bei GROK, so dass es ein Team hat, dem man vertrauen kann.

Der Projektleiter von Meme Kombat, Matt Whiteman, ist auch Chief Operations Officer des NFT-Analytik-Startups North Technologies B.V. mit Sitz in den Niederlanden.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat Dynamic Staking kombiniert Off-Chain und On-Chain für günstiges und effizientes Staking und Gaming

Das dynamische Staking von $MK verbindet nahtlos On-Chain- und Off-Chain-Transaktionen auf seiner einzigartigen Plattform. Benutzer zahlen nur Netzwerkgebühren, wenn sie ihre $MK staken und wieder abheben, während das Beanspruchen von Belohnungen Off-Chain stattfindet und keine Gebühren anfallen.

Staker können alle ihre Interaktionen mit der Staking-Plattform, wie z.B. Einzahlungen und Ansprüche, in Echtzeit protokolliert sehen. Das Staking-System wird auch mit den On-Chain Gaming Contracts integriert, was bedeutet, dass Anleger in den Battles auch mit gestakten Token auf ihren Favoriten wetten können.

Bislang wurden mehr als 6,5 Millionen $MK in den Staking Pool eingezahlt, was derzeit eine APY von 605 % ergibt. Insgesamt haben die 1876 aktiven Staker bisher 557.380 $MK als Belohnung verdient. Aufgrund der hohen Renditen wurden bereits 59 % der Token, die verkauft wuren, in den Staking Pool eingezahlt.

Meme Kombat vereint die erfolgreichsten Meme Coins auf einer Plattform

Die erste Battle-Saison von Meme Kombat wird verfügbar sein, nachdem der Presale ausverkauft ist und das Projekt gestartet wurde. Es gibt 11 Meme-Charaktere, die in der ersten Saison kämpfen: Milady, Baby Doge, Doge, Floki, Kishu, Mong, Pepe, Pepe2, Shiba, Sponge und Wojak.

Die Spieler wetten auf die Meme-Charaktere und werden mit $MK-Token belohnt, wenn sie auf die Gewinner setzen. Es wird angenommen, dass die Meme-Charaktere der zweiten Saison kurz vor dem Ende der 1. Saison erscheinen werden.

Die Blockchain-Technologie sorgt für eine überprüfbare Zufälligkeit und das Vertrauen und die Sicherheit, sodass User jederzeit prüfen können, dass der Ausgang der Kämpfe dem Zufall unterliegt und nicht durch Quoten manipuliert wird. Der Smart Contract von Meme Kombat wurde einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen, wobei keine auffälligen Probleme festgestellt wurden.

Was die Tokenomics betrifft, so werden 50 % des gesamten Tokenangebots im Presale verkauft, 30 % für Staking- und Battle-Belohnungen vorgesehen, 10 % für Community-Belohnungen und 10 % für dezentrale Börsenliquidität. Der gesamte Tokenvorrat von $MK beträgt 120.000.000. Die ausgeklügelte Tokenomics sorgt sowohl für hohe Liquidität beim Handelsstart an den Kryptobörsen, als auch für hohe Community Rewards, wodurch einer möglichen Kursexplosion nach dem Handelsstart den Kryptobörsen nichts mehr im Weg steht.

Jetzt $MK im Presale kaufen.









