Dollarkurs in Argentinien steigt auf Rekordhoch

Auf dem Schwarzmarkt kostete der US-Dollar am Dienstag nach übereinstimmenden Medienberichten 196 Pesos. Der bisherige Rekord aus dem Oktober 2020 lag bei 195 Pesos. Offiziell dürfen die Argentinier nur 200 US-Dollar pro Monat erwerben, deshalb floriert der Devisenhandel auf dem Schwarzmarkt. Der offizielle Dollarkurs liegt in dem südamerikanischen Land bei 99,57 Pesos.

Viele Argentinier kaufen Dollars auf dem Schwarzmarkt, um sich gegen die Inflation von rund 50 Prozent abzusichern und um zu sparen. In keinem anderen Land der Welt außerhalb der USA sind so viele Dollarnoten im Umlauf wie in Argentinien. Schätzungen zufolge besitzen die Argentinier 200 Milliarden US-Dollar in bar. Das sind etwa 10 Prozent aller sich im Umlauf befindenden Dollar-Scheine weltweit.

/dde/DP/he

BUENOS AIRES (dpa-AFX)