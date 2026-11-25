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25.11.2026 11:45:05
DPC Dash Pushes Ahead With New Store Openings Despite Lingering Economic Headwinds
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,0973
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|Japanischer Yen
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174,747
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|Britische Pfund
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0,8371
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0,01
|Schweizer Franken
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0,9152
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0,0030
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|Hongkong-Dollar
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8,6001
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