Drohen Stromausfälle wegen mehr E-Autos? C+Charge baut Ladeinfrastruktur aus!

Befürchtet die Netzagentur Stromausfälle und will das Laden von E-Autos einschränken? Fakt ist, wenn immer mehr Ladepunkte und Ladesäulen sowie Wärmepumpen installiert werden, bringt es das europäische Stromnetz möglicherweise an seine Grenzen. Das liegt auch daran, dass Investitionen in neue Infrastrukturen ausbleiben. Überlastungsprobleme und lokalen Stromausfälle im Verteilnetz sind zu befürchten, wenn nicht bald gehandelt wird.

Für Aufruhr hatte auch ein in den sozialen Medien veröffentlichter Aufruf des süddeutschen Netzbetreibers TransnetBW gesorgt. Darin wurden Bürger aufgerufen, ihren Stromverbrauch in den Abendstunden zu reduzieren, da sonst ein Blackout drohen könnte.

An der Küste ist starker Wind am Sonntag Nachmittag prognostiziert. Wir beobachten die Auswirkungen auf das #Stromsystem ganz genau und werden es stabil halten. Mit Ihrer Unterstützung können wir das aber noch besser. Helfen Sie mit! #StromNetzSicherheit pic.twitter.com/7EBeVdrEdG — TransnetBW (@TransnetBW) January 14, 2023

Deutschland hat schnell, aber vielleicht nicht schnell genug, auf den Stopp der Gaslieferungen aus Russland reagiert. Aber auch unabhängig von der Energiekrise, die durch den Angriffskrieg ausgelöst wurde, müssen wir uns mehr auf den Einsatz sauberer Energiealternativen konzentrieren. Elektroautos gehören zu unserem Stadt- und Straßenbild der Zukunft, das will die Regierung so, die Europäische Union ebenfalls und der Klimaschutz sowieso.

Mehr E-Autos und Wärmepumpen

Mit einem Wachstum von mehr als 34 % bringt auch der Sektor des Wärmepumpenmarktes die Stromnetze an die maximale Belastbarkeit. Auf der einen Seite sind Branchen stark ausgelastet und können sich vor Bestellungen kaum retten. Auf der anderen Seite sind Haushalte und Unternehmen von hohen Preisen und einer Inflationsrate von zuletzt über 7 % stark belastet.

Der Energiesektor der EU ist weitestgehend liberalisiert und unterliegt daher den Grundregeln von Angebot und Nachfrage. Das hat in der Vergangenheit mit einer synchronen Koordinierung von Regeln und Preisen für Rohstoffe und Verbraucher sehr gut harmoniert. Aber seit dem Einmarsch von Putins Soldaten in die Ukraine hat sich der Markt radikal verändert.

Mit den Sanktionen mehrerer Länder angefangen, bis zum steigenden Druck aus Brüssel, mehr sauberer Energie einzusetzen, sieht sich die Energiebranche jetzt auch noch dem Strom-Problem gegenüber.

Reicht der Strom in Deutschland für alle E-Autos?

Die geopolitischen Spannungen brachten das Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage durcheinander und die Preise stiegen auf Rekordhöhe. Die EU hat gehandelt und fast 150 Milliarden Kubikmeter russischen Gas, also über 40 % des gesamten Jahresverbrauchs) aus anderen Quellen ersetzt.

Die jetzt eintreffenden Spezialschiffe mit Flüssiggas sollen eine der Lösungen für die drohende Energieknappheit sein. Aber sie lassen sich leicht auf andere internationale Märkte umleiten, wo keine Preisobergrenze besteht und dort viel größere Gewinne erzielen.

Derzeit werden Gaslieferungen in der EU durch Preissignale verteilt. Sie ermöglichen das Funktionieren des freien Marktes und stellen sicher, dass die Lieferungen dorthin gehen, wo die Nachfrage besteht. Die kann sich täglich oder sogar stündlich ändern, was bedeutet, wenn unsere Regierung und die Netzbetreiber hier nicht schnell genug handeln, das benötigte Gas woanders hin gehen könnte und hierzulande fehlt.

Finnland bittet Fahrer ihre E-Autos nicht vorzuheizen

In Finnland ist es Volkssport, das Auto morgens vorzuheizen, was natürlich im Falle von E-Autos Strom verbraucht, der dann wieder geladen werden muss. Neue Zahlen von Statistics Finnland belegen laut Nordisch.info, dass Finnländer auf E-Autos abfahren. Die Branche verzeichnete in 2020 einen Zuwachs von fast 60 %. Auf Finnlands Straßen gab es Ende 2021 laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz über 77.5000 Elektroautos.

Grund für die Anstrengungen ist die Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und der vollständig emissionsfreie Straßenverkehr bis 2045. Aber viele Experten befeuern die Blackout-Angst, nicht nur in Finnland, denn auch in der Schweiz müssen Elektroautos bald stehen bleiben, so der ADAC. Nach den Plänen der Regierung will die Schweiz aus Angst vor einem Strommangel sogar Fahrverbote in Erwägung ziehen. Außerdem planen unsere Nachbarn ein Tempolimit für E-Autos von 100 statt 120 Stundenkilometern.

Robert Habeck rechnet nicht mit Blackouts in diesem Winter. Quelle

Genug Strom für diesen Winter so Habeck

Alle Kapazitäten sind am Netz, so der Grünenpolitiker Habeck bei einem Besuch des südafrikanischen staatlichen Energieversorgers Eskom, berichtet die Zeit online. Aber was ist mit nächstem Winter, schließlich steigt die Anzahl der zugelassenen E-Autos kontinuierlich an, was auch der Wille der Bundesregierung ist. Das deutsche Stromnetz steht vor einer enormen Belastungsprobleme, trotzdem liefern wir sogar überflüssigen Strom nach Frankreich.

Es gibt zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die möglicherweise drohende Stromknappheit, die auch durch die steigende Zahl Elektroautos drohen könnte.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BKK sieht in den kommenden Monaten wegen der angespannten Lage durchaus Stromausfälle, die über das bisherige Maß hinausgehen, auf uns zukommen.

Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird, sagte BBK-Chef Ralph Tiesler der Welt am Sonntag. Damit meine ich eine regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung. Quelle

Die Bundesnetzagentur kritisiert diese Einschätzung jedoch und sagt, es gäbe genaue Pläne für Kommunen und Behörden für die Sicherstellung der Stromversorgung durch Notstromaggregate. Von Sprechern der Netzagentur heißt es aber, so führt t-online auf, dass Deutschland über eines der weltweit zuverlässigsten Systeme für die Stromversorgung seiner Bürger verfügt.

Es gibt zahlreiche Mechanismen und Reserven zur Stabilisierung des Stromnetzes in angespannten Situationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass erzwungene Abschaltungen im kommenden Winter erforderlich werden, halte die Netzagentur für gering. Quelle

In Sachen Wärmepumpen hatten Kritiker schon früh hingewiesen, dass die Industrie nicht liefern kann, es nicht ausreichend qualifizierte Handwerker für deren Installation gibt und der Strombedarf mit dem Kohle- und Atomausstieg nicht zu decken sei. Die Rationierung des Stromes kann in Zeiten hoher Netzauslastung dazu führen, dass zeitweise Wärmepumpen und E-Ladestationen nicht versorgt werden können.

Bringt C+Charge die Lösung für das Stromproblem?

Das Projekt ist neu am Kryptomarkt, aber schon jetzt ein voller Erfolg. Noch während der offiziellen Vorverkaufsphase ist klar, dass die Entwickler die richtige Richtung einschlagen. Bisher gibt es kein einheitliches Bezahlsystem an den Ladesäulen im öffentlichen Raum, das will C+Charge ändern. Dafür wird die Blockchain genutzt und ein nativer Utility-Token, der das Ökosystem antreibt.

Mit der Möglichkeit, dass Ladesäulen-Betreiber ihre Ladepunkte in die App von C+Charge integrieren können, steht ein wirksames Mittel zur Verfügung, um die bestehenden Ladesäulen besser verfügbar zu machen. In der Folge werden dann weniger neue Ladepunkte gebaut, weil die Verfügbarkeit des bestehendes Netzwerkes ausreicht.

Durch die Konzentrierung auf die in Betrieb gesetzten Ladepunkte werden diese voll ausgelastet. Dadurch wird am Ende das Stromnetz entlastet, da die Abnahme konzentrierter und an weniger Ladepunkten stattfindet.

Bei gleichzeitigem Ausbau der Flüssiggasterminals in Deutschland und der besseren Speicherung von Flüssiggas in unterirdischen Lagern, ist dies eine der wirksamstem Methoden, die derzeitige Strategie der Bundesregierung für den Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen. Und gleichzeitig können mit dem neuen Projekte Autofahrer für die Aufladung belohnt werden.

Denn genau das tut C+Charge, in dem es Punkte an die Benutzer der Plattform ausschüttet. Diese können anschließend in CO₂-Emissionszertifikate getauscht werden, die sich an Marktplätzen handeln lassen.

Möchten auch Sie den Klimawandel unterstützen und für Aufladungen Ihres E-Autos belohnt werden, dann nutzen Sie jetzt den Pre-Sales und erwerben Sie $CCGH besonders günstig.

Fazit: Es ist nicht auszuschließen, dass es während der nächsten Jahre zu regionalen Blackouts kommt. Diese dürften jedoch örtlich und zeitlich sehr begrenzt ausfallen und sich nicht nur an Fahrer von Elektroautos richten. Parallel wird auf Bundesebene hart daran gearbeitet, dass mit Flüssiggas und anderen Quellen für mehr sauberen Strom im Land gesorgt ist.

Wer mit C+Charge sein Auto mit grünem Strom lädt, leistet einen aktiven Beitrag zur Klimawende und unterstützt den Ausbau der notwendigen Infrastruktur. Möglich machten das die Technologien von Blockchain und NFT, sowie das innovative Konzept von C+Charge.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.