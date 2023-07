Droht ein 🇪🇺 EU-weites Verbot der Neobroker wie Trade Republic und Scalable Capital? 📊 Was Kunden jetzt wissen müssen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Diese Nachricht ließ vergangene Woche viele Anleger aufhorchen: Die EU dreht an der Regulierungsschraube und hat das Gebührenmodell der Neobroker wie Trade Republic und Scalable im Blick. Konkret geht es um die Praxis des Payment for Order Flow PFOF, bei dem Kunden der Anbieter von sehr niedrigen Gebühren profitieren können. Pro Order kostet die Transaktion bei den Neobrokern nur 1 Euro, denn die Anbieter erhalten Provisionen von den angebotenen Produkten.

Broker erhalten Rückvergütungen von ihren Handelspartnern

Klassische Börsen sind begeistert von dem drohenden Verbot

Anbieter wie Trade Republic und Scalable Capital in Existenz bedroht

Schon 2021 wollte EU das umstrittene Gebührenmodell verbieten

Jetzt der erneute Vorstoß, Beschluss nur noch Formsache

Neobroker haben jetzt 3 Jahre Zeit für die Anpassung der Geschäftsmodelle

Christian Lindner hatte sich gegen das Verbot ausgesprochen – leider ohne Erfolg

EU sagt Tschüss zu Mini-Gebühren für Anleger

Im November 2021 gab es schon einmal eine hitzige Diskussion um das mögliche Verbot des umstrittenen Gebührenmodells. Doch damals kam die EU-Kommission zu keiner Einigung und vertagte ihre Entscheidung schließlich. Nun ist es aber wieder aktuell und das Verbot wird sehr wahrscheinlich kommen. Der Beschluss muss nur noch vom EU-Parlament und dem EU-Rat verabschiedet werden, was als reine Formsache gilt.

Die Bafin hat vor kurzem 30 Prozent der Transaktionen in Deutschland untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen: Für Kundenaufträge mit kleineren Volumen war die Ausführung mit PFOF überwiegend vorteilhaft. Erst bei hohen Transaktionsvolumen und niedriger Liquidität gab es Nachteile. Und bei Letzterem weiß man nicht einmal, ob die Ursache dafür überhaupt beim PFOF liegt. NTV

In verschiedenen Studien über PFOF, beispielsweise auch von der BaFin, gab es für das Gebührenmodell ein gemischtes Zeugnis aus. So konnte auch die BaFin kein eindeutiges Ergebnis aufstellen. Für die Studie wurde verglichen, ob Investoren mit ihren Aufträgen bei Neobrokern besser abschnitten als bei direkten Geschäften mit den Referenzbörsen.

Das Ergebnis: Bei kleineren Volumina lohnt sich das Nutzen eines Neobrokers und seiner Mini-Gebühren, denn der Kunde kommt deutlich günstiger davon. Allerdings ändert sich dieser Vorteil schnell, wenn die Volumina in den Positionen steigen. Kommt dann noch niedrige Liquidität an den Referenzmärkten hinzu, sind die Vorteile ganz weg.

Deshalb zeigen sich die hiesigen Neobroker auch kämpferisch. „Trade Republic wird weiterhin das beste Angebot auf dem europäischen Markt anbieten – auch noch 2026“, sagt Trade-Republic-Mitgründer Christian Hecker. Handelsblatt

Allerdings weist die BaFin in ihrer Studie auch darauf hin, dass es nicht klar sei, ob die PFOF als Ursache für den festgestellten Unterschied verantwortlich war.

Die Vorteile von Neobrokern

In Deutschland zählt Trade Republic zu den Marktführern und hat eigener Aussage nach rund 1 Million Kunden. Auf Platz 2 steht Scalable Capital mit rund 600.000 Kunden hierzulande. Beide Anbieter gehören zu den Neobrokern, die nach dem PFOF-Preismodell arbeiten.

Das funktioniert so:

Kunde platziert auf Plattform des Neobrokers eine Order Neobroker vermittelt den Trade an den entsprechenden Anbieter, mit dem er im Vorfeld eine Partnerschaft eingegangen ist. Der Partner des Neobrokers führt die Order auf einer elektronischen Plattform aus. Der Kunde zahlt eine Mini-Gebühr an den Neobroker Der Neobroker erhält für die Vermittlung des Finanzgeschäfts eine Provision vom Partnerunternehmen. Das Partnerunternehmen wird auch als Market Maker bezeichnet.

Die Kosten von Neobrokern und welche Zinsen es gibt

Bei Trade Republic zahlen Kunden eine Fremdkostenpauschale in Höhe von 1 Euro. Für eine Transaktion bei Scalable Capital fallen 0,99 € an. Dort gibt es noch zusätzlich ein Abo-Modell, das 2,99 € kostet und bedeutet, dass Trader keine zusätzlichen Gebühren mehr bezahlen müssen. Das Gebührenmodell Payment for Order Flow PFOF ermöglicht die günstigen Gebühren für die Kunden.

Neobroker sind deutlich schlanker aufgestellt, haben eine bessere User-Experience – und können auch mit Preiserhöhungen sehr wahrscheinlich trotzdem noch ein günstigeres Angebot dem Kunden machen. Handelsblatt

Mit dem jetzt anstehenden Verbot sind die jedoch passé. Auch Sparpläne, die bisher kostenlos waren, könnten dann der Vergangenheit angehören. Dafür haben beide Anbieter aber schon jetzt reagiert und ein neues Geschäftsmodell ins Portfolio aufgenommen. Schließlich müssen Sie verhindern, dass Kunden aufgrund des anstehenden Verbotes, zu anderen Anbietern wechseln und ihr Kapital aus dem System abziehen.

Bei Scalable gibt es bis zu einem Anlagevolumen von 100.000 Euro quartalsweise Zinsen von 2,3 %. Während viele klassische Banken die Zinswende gar nicht oder kaum an ihre Kunden weitergeben, sind die Kunden bei den Neobrokern besser aufgestellt. Auch Trade Republic zieht mit und liegt derzeit mit 2 % Zinsen auf Einlagen, die nicht in Aktien, ETFs oder Kryptos investiert wurden, aber hinter Scalable. Experten sehen aber eine baldige Anpassung, um mit dem schärfsten Konkurrenten mithalten zu können.

Die Zukunft von Neobrokern

Die EU begründet das Verbot der Mini-Gebühren mit der Intransparenz des Modells. Bei klassischen Brokern kaufen Kunden Aktien über verschiedene Handelsplätze und wählen anhand des Kauf- und Verkaufskurses den geeigneten Handelsplatz aus. Sie entscheiden sich also für den besten Kurs, was bei Neobrokern nicht möglich ist. Die Brüsseler Gesetzeshüter sehen außerdem, dass Neobroker zu unbedachten Trading-Entscheidungen verleiten könnten.

Experten sehen das Verbot jedoch als wenig plausibel an und eher auf die Einwände der klassischen Börsenplätze zurückzuführen. Die freuen sich natürlich über die Entscheidung aus Brüssel und sehen ihre Branche insgesamt gestärkt.

Bei den unter 29-Jährigen hat sich die Zahl der Aktionäre von 2021 auf 2022 um 40 Prozent gesteigert. Im vergangenen Jahr sind außerdem mehr Frauen als Männer an die Börse gegangen. Wenn wir lieber diejenigen schützen, die mit fünfstelligen Summen jonglieren, verlieren wir die Kleinanleger aus dem Blick. ntv

Fakt aber ist, bisher haben Kunden von dem Gebührenmodell profitiert. Gerade bei kleinen Beträgen von 20 oder 50 Euro können sich Gebühren von 5 € deutlich auswirken. Das Geschäftsmodell von Trade Republic und Scalable Capital hat allerdings auch seinen Nutzen davon und konnte sich in den vergangenen Jahren hochskalieren.

Es sind vor allem junge Menschen, die heutzutage Neobroker verwenden, wenn sie Geld anlegen wollen. Das niedrigschwellige Angebot hat für eine deutliche Zunahme der Nutzer in dieser Zielgruppe geführt. Eine Zielgruppe, die bisher von den klassischen Börsen sträflich vernachlässigt wurde. Börsenplätze und Aktienhandel gelten noch immer den Menschen über 45 Jahren gewidmet.

Alternative Tradingoptionen

Fazit: Bei Trade Republic traden Kunden ab 1 Euro. Ob das in der Zukunft auch so sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Das Verbot des umstrittenen Gebührenmodells wird vor allem wegen seiner mangelnden Transparenz verurteilt. Die EU hat nun ein Verbot auf den Weg gebracht, das bis Juni 2026 das endgültige Aus für Payment for Order Flow PFOF bedeutet.

Schon jetzt haben sich die Anbieter neue Geschäftsmodelle überlegt, um Kunden weiterhin ans Unternehmen zu binden. So gibt es bei beiden Plattformen interessante Zinsanlagen mit bis zu 2,6 % Zinsen auf Einlagen, die nicht in Aktien, ETFs oder Kryptos investiert sind.

