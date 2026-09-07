07.09.2026 21:55:00

El Salvador: Präsident Bukele dementiert Übertragung von Bitcoin-Reserve

Nicht die Kontrolle über die Bitcoin-Reserve, sondern über die staatliche E-Wallet wurde im Rahmen einer Vereinbarung mit dem IWF in private Hände übergeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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