El Salvador mit Bitcoin-Strategie bald wieder im Plus – Hat sich die BTC-Einführung doch gelohnt?

El Salvador war das erste Land, das Bitcoin als staatlich anerkannte Währung eingeführt hat. Dabei hat sich Präsident Nayib Bukele an der Spitze des Hypes um das digitale Gold anstecken lassen und in den Folgejahren dafür viel Kritik geerntet, da der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bekanntlich danach stark eingebrochen ist. Dennoch hat ihn das nicht davon abgehalten, vor gut einem Jahr zu verkünden, täglich einen neuen Bitcoin zu kaufen. Eine Strategie, die langsam Früchte trägt. Hat sich die Einführung am Ende doch noch gelohnt oder hat Bitcoin als Zahlungsmittel in El Salvador keine Zukunft?

Die Strategie, die Nayib Bukele bei den Bitcoin-Investments durchsetzt, ist keine Unbekannte. Er hat veranlasst, dass El Salvador täglich einen Bitcoin kauft. Damit wird der Durchschnittspreis, zu dem er BTC kauft, deutlich gesenkt, da der Einstieg damals zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt erfolgt ist und der Kurs im Anschluss deutlich gesunken ist.

Durch das ständige Nachkaufen der Coins in diesem Jahr, in dem der Bitcoin-Kurs von 17.000 Dollar auf knapp 38.000 Dollar gestiegen ist, wird der Durchschnittspreis Tag für Tag gesenkt und mit den Coins, die Anfang des Jahres gekauft wurden, auch schon deutliche Gewinne erzielt. Bald soll dadurch die Gesamtinvestition in die Gewinnzone kommen.

El Salvador is almost back in profit with their #Bitcoin investment strategy! pic.twitter.com/yUhsfKSmKj — Crypto Rover (@rovercrc) November 19, 2023

Inzwischen wird Nayib Bukele wieder dafür gefeiert, dass er den Entschluss damals gefasst hat und bis heute nicht von seinem Weg abgekommen ist. Bei steigenden Kursen ist das auch naheliegend. Vor allem, wenn die Rallye, die von vielen erwartet wird, tatsächlich kommt, könnte El Salvador finanziell schon bald besser dastehen. Erste Auswirkungen zeigen sich bereits durch ein höheres Kredit-Rating des Landes. Dennoch bleibt die Frage, ob das Projekt, Bitcoin als Landeswährung einzuführen, deshalb funktioniert hat.

War es eine gute Idee, BTC als Währung einzuführen?

Beim Investieren ist es immer eine Frage des Anlagehorizonts, ob man am Ende gut wegkommt oder nicht. Wer hoch einsteigt und die Nerven verliert, wenn der Kurs fällt, steigt aus und bleibt auf seinen Verlusten sitzen. Ein Fehler, den Nayib Bukele nicht gemacht hat. Dennoch bedeutet das Zurückkehren in die Gewinnzone noch lange nicht, dass das Projekt Bitcoin in dem Land deshalb funktioniert hat.

Trotz Startguthaben wurde nach dem Aufbrauchen dieses Anreizes von den meisten Bürgern im Land Bitcoin danach nicht mehr genutzt. Die hohe Volatilität macht das digitale Gold als Währung scheinbar unbrauchbar. Vor allem in einem Land, in dem finanzielle Bildung nicht einmal eine Nebenrolle spielt.

Natürlich können eine Hand voll Unternehmen davon profitieren und diejenigen, die wissen, was sie tun, wahrscheinlich auch. Für die Mehrheit der Bürger ist es aber einfach nicht tragbar, in einem Land, das ohnehin schon arm ist, am Ende noch unvorhersehbaren Kursschwankungen ausgesetzt zu sein. Wer ein ganzes Monat arbeitet und dafür im besten Fall ein paar Dollar bekommt, die dann vielleicht in Bitcoin gewechselt werden, nur damit der Kurs am nächsten Tag um 10 % einbricht, ist von diesem Konzept natürlich nicht überzeugt.

Wahrscheinlich werden die aktuell steigenden Preise am Kryptomarkt einige Interessenten zurückbringen und die Transaktionszahlen, die tatsächlich in Bitcoin abgewickelt werden, werden steigen, wofür auch der Präsident des Landes gefeiert werden wird. Für wie viele Bürger das aber am Ende tatsächlich eine Bereicherung sein wird, ist fraglich.

Bitcoin hat durchaus seine Berechtigung und kann vor allem Menschen ohne Bankzugang das Leben erleichtern, dafür ist aber eben auch ein gewisses Maß an finanzieller Bildung nötig, die paradoxerweise genau in den Ländern, in denen das Zahlungsmittel helfen könnte, praktisch nicht gegeben ist. Noch ist es also zu früh, um zu beurteilen, ob die Einführung eine gute Idee war oder nicht. Daran werden auch die vielleicht steigenden Kurse im nächsten Jahr nichts ändern.

