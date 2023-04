Elon Musk geht gegen milliardenschwere Dogecoin-Klage gegen ihn vor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem aktuellen Gerichtsfall hat Elon Musk darum gebeten, eine Klage in Höhe von 258 Milliarden US-Dollar abzuweisen, die von Investoren gegen ihn eingereicht wurde. Sie werfen dem Milliardär vor, ein Schneeballsystem zur Förderung der Kryptowährung Dogecoin betrieben zu haben. Die Klage bezieht sich auf Musks Auftritt in der US-Comedy-Show Saturday Night Live (SNL) im Jahr 2021, bei dem er als „fiktiver Finanzexperte“ auftrat und Dogecoin als „hustle“ bezeichnete.

Während seinem Auftritt erreichte DOGE, die Währung des Dogecoin-Netzwerks, ihren Höchststand. In ihrer Klage behaupten die Investoren, dass Musks Äußerungen den Wert von Dogecoin zum Absturz gebracht und ihnen erhebliche Verluste verursacht haben. Elon Musk bestreitet die Anschuldigungen und argumentiert, dass er als öffentliche Person das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern. Die Anhörung zu dem Fall wird voraussichtlich in den nächsten Wochen stattfinden.

Was wird Musk in der Klage genau vorgeworfen?

Ein US-Gericht wurde also von Musk und seinen Anwälten gebeten, eine Klage in Höhe von 258 Milliarden Dollar gegen Elon Musk abzuweisen. Die Kläger warfen Musk vor, seine Position als reichster Mann der Welt genutzt zu haben, um das Pyramidensystem des Memecoin zu beeinflussen. Sie behaupteten auch, dass Musk den Preis von Dogecoin über zwei Jahre hinweg um mehr als 36.000 % in die Höhe getrieben und dann fallen gelassen hat.

Musk hatte während seines Auftritts in der TV-Show Saturday Night Live im Jahr 2021 Dogecoin als „hustle“ bezeichnet, was den Preis des Memecoin innerhalb von Minuten um mehr als 25 % fallen ließ. Trotzdem unternahm Musk in den Tagen danach mehrere Versuche, das Interesse der Menschen an DOGE wieder zu wecken, indem er verkündete, dass er mit Dogecoin-Entwicklern zusammenarbeitet, um die Systemeffizienz zu erhöhen. Dies würde dem Projekt helfen, fruchtbar zu sein.

Die Klage ist Teil eines größeren Trends, bei dem Einzelpersonen und Gruppen den Unternehmer verklagen, um Schadensersatz für den Verlust von Vermögen zu erhalten. Die Befürworter von Musk argumentieren jedoch, dass der Milliardär lediglich seine Meinung äußert und die Investoren die Risiken kennen müssen, die mit der Investition in eine Kryptowährung verbunden sind. Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht auf die Klage reagieren wird.

Wie argumentieren Musks Anwälte?

Elon Musks Anwälte haben vor Gericht argumentiert, dass die Klage gegen ihren Mandanten, die von Dogecoin-Investoren im Juni 2022 eingereicht wurde, „ein fantasievolles Stück Fiktion“ sei. Die Anwälte behaupten, dass die Social-Media-Unterstützung von Musk für dogecoin mit Bemerkungen wie „dogecoin Rulz“ und „no highs, no lows, just doge“ zu ungenau sei, um einen Betrugsvorwurf zu begründen, und daher abgewiesen werden sollte. Sie bezeichneten Musks Tweets über dogecoin als „harmlos und häufig lächerlich“.

Man argumentiert nun, dass die Investoren keine klaren Beweise dafür haben, dass Musk eine Absicht hatte, sie zu täuschen oder zu betrügen. Die Verteidigung führte auch an, dass Musk kein Leiter des dogecoin-Netzwerks war und dass er nicht direkt von Investoren profitiert hat, als der Preis von dogecoin stieg. Das Gericht hat noch keine Entscheidung i nBezug auf den Fall getroffen.

Welche Verbindungen hat Musk zum Dogecoin und könnte an diesen Vorwürfen tatsächlich etwas dran sein?

Der CEO von Tesla und SpaceX, hat in den letzten Jahren immer wieder seine Unterstützung für den Dogecoin zum Ausdruck gebracht. Er hat in der Vergangenheit über Twitter und andere soziale Medien Kommentare über Dogecoin abgegeben und auch in Interviews öffentlich über die Kryptowährung gesprochen.

Es ist kein Geheimnis, dass Musks Tweets einen erheblichen Einfluss auf den Preis von Dogecoin und anderen Kryptowährungen haben können. Im Februar 2021 schickte Musk einen Tweet mit einem Bild eines Dogecoins auf dem Mond und kommentierte dies mit den Worten „Dogecoin is the people’s crypto“. Dies führte zu einem Anstieg des Dogecoin-Preises um mehr als 50%.

Allerdings ist umstritten, ob Musks Tweets und Kommentare tatsächlich zu einem Betrug führen. Die Klage, die von Investoren gegen Musk eingereicht wurde, argumentiert, dass Musk den Preis des Dogecoin manipuliert hat, indem er über seine sozialen Medien seine Unterstützung für die Kryptowährung zum Ausdruck gebracht hat.

Es besteht nun natürlich die Frage, ob Musk tatsächlich ein Schneeballsystem betreibt, wie in der Klage behauptet wird. Die Anwälte von Musk haben argumentiert, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Musk ein Schneeballsystem betreibt und dass die Behauptungen der Kläger unbegründet sind.

Dementsprechend ist es schwierig zu sagen, welche Verbindungen Musk zum Dogecoin hat und ob er tatsächlich die Absicht hatte, den Preis der Kryptowährung zu manipulieren. Die Klage gegen Musk wird sicherlich weiterhin für Kontroversen sorgen und könnte Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie Prominente über Kryptowährungen sprechen und sie unterstützen. Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht in diesem Fall entscheiden wird.

