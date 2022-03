Elon Musk verhindert weitere Verluste bei Bitcoin und Co - Dogecoin gefragt

Bitcoin und Co beweisen trotz schwelender geopolitischer Risiken relative Stärke. Zudem meldet sich Elon Musk über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort, welcher für positive Impulse sorgt. Gleichzeitig dürfte die nahende Zinswende in den USA ihre Schatten vorauswerfen. Ein Krypto-Verbot in den USA scheint indes vom Tisch zu sein.