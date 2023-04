Enorm hohe Volatilität beim Bitcoin – können die Bullen jetzt die Kontrolle über den Kurs übernehmen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den späten Handelsstunden des 26. April verzeichneten die Kryptowährungsmärkte einen Verlust von 70 Milliarden US-Dollar. Trotzdem begannen sie, sich während des morgendlichen asiatischen Handels am 27. April allmählich zu erholen. Gemäß den Daten von Coinglass wurden in den vergangenen 24 Stunden Liquidationen im Wert von über 351 Millionen US-Dollar durchgeführt. Rund 73 % dieser Liquidationen erfolgten innerhalb der letzten 12 Stunden aufgrund von panikartigen Verkaufsaktivitäten. Die Analyseplattform offenbarte die umfangreichsten Liquidationen im Laufe des letzten Monats.

Innerhalb einer Stunde verzeichnete Bitcoin einen Verlust von 7 % aufgrund eines massiven Verkaufsdrucks, was dazu führte, dass der BTC-Preis kürzlich auf etwa 27.690 US-Dollar abrutschte. Ferner beliefen sich die Bitcoin-Liquidationen in den vergangenen 24 Stunden auf rund 173 Millionen US-Dollar, was annähernd die Hälfte aller Liquidationen entspricht. In weniger als 12 Stunden wurden Long-Positionen im Wert von 78 Millionen US-Dollar und Short-Positionen im Wert von 58 Millionen US-Dollar liquidiert.

Allerdings konnte sich BTC von diesem Rückgang erholen und legte etwa 5 % zu, sodass zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels ein Handelspreis von über 29.000 US-Dollar erreicht wurde. Infolgedessen sanken die BTC-Liquidationen in den vier Stunden nach dem panikbedingten Verkauf auf lediglich 22 Millionen US-Dollar.

JUST IN: #Bitcoin drops over 5% in an hour as Arkham Alert reports transactions are being carried out by both Mt Gox and the wallets of the US government pic.twitter.com/8y40ovrebh — Bitcoin News Rooftop Meetup May 19th (@BitcoinNewsCom) April 26, 2023

Der massive Verkauf von Kryptowährungen könnte durch eine Warnung des Blockchain-Analyseunternehmens Arkham Intelligence ausgelöst worden sein. Am 26. April veröffentlichte das Unternehmen einen Tweet, in dem es darauf hinwies, dass Wallets, die sowohl der US-Regierung als auch Mt. Gox zugeordnet werden, aktive Transaktionen zeigten. Diese Information verbreitete sich rasch in den sozialen Medien rund um Kryptowährungen und führte zu einem panischen Verkauf. Händler befürchteten, dass die Bitcoin-Bestände der Regierung in der Mt. Gox-Wallet liquidiert werden könnten.

Die Panik legte sich, als klar wurde, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm handelte, woraufhin sich die Kryptowährungspreise allmählich wieder erholten. Dennoch prognostizieren Branchenexperten, dass die US-Behörden letztendlich die Mt. Gox-Wallet liquidieren werden. DeFi-Analyst Miles Deutscher erklärte: „Heute war ein falscher Alarm, aber die US-Regierung und Mt. Gox werden in absehbarer Zeit Bitcoin bewegen. Seien Sie darauf vorbereitet, wenn es geschieht.“

Blockchain analytics firm Arkham Intelligence has denied playing a role in the flash crash that saw #BTC fall 7% in less than an hour. — whalechart (@WhaleChart) April 27, 2023

Deutscher ist der Ansicht, dass die Regierung die Bitcoins besser behalten sollte. „Ich verstehe nicht, warum sie hartes Geld gegen einen entwertenden Shitcoin (USD) eintauschen wollen“, fügte er hinzu, bevor er weiter ausführte: „Das Klügste wäre es, MEHR Bitcoin zu akkumulieren und zu versuchen, (eine Art) Geldstandard wieder einzuführen, nachdem sie 1971 alles durcheinandergebracht haben.“ Die panikartigen Verkaufs- und Kaufbewegungen haben die Volatilität des Kryptomarktes in einer ansonsten ruhigen Phase verstärkt.

Erneute Panik im US-Bankensektor sorgt für Unsicherheit an den Märkten

Die jüngsten Entwicklungen rund um die angeschlagene First Republic Bank (FRB), deren Aktienkurse innerhalb eines Tages um 50 % und am darauf folgenden Tag um weitere 20 % fielen, haben zu einer Verschlechterung der Stimmung an den Finanzmärkten geführt. Dies lässt die Befürchtung aufkommen, dass die FRB möglicherweise die Kreditgrenzen der US-Notenbank (Fed) überschreiten könnte, was sich auf den gesamten Finanzmarkt auswirken würde.

Trotz dieser Turbulenzen zeigt der BTC/USD-Kurs einen übergeordneten Aufwärtstrend, da Investoren zunehmend Vertrauen in Bitcoin als Absicherungsmöglichkeit gegen die Unbeständigkeit des konventionellen Bankwesens gewinnen. In Anbetracht der fortwährenden finanziellen Krisen, die traditionelle Banken betreffen, wenden sich Anleger verstärkt dem Bitcoin zu, was zu einer Steigerung seines Wertes geführt hat. Es ist wahrscheinlich, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, solange die Sorgen der Anleger über den US-Bankensektor anhalten.

Banking crisis is back



First Republic Bank stock does a halving and lost $100 billion customer deposits



Government to jump in and seize the bank#FirstRepublicBank #FRB #FRC $FRC pic.twitter.com/73ASEsU4x1 — marc friedrich (@marcfriedrich7) April 26, 2023

Die Bestellungen für langlebige Wirtschaftsgüter in den Vereinigten Staaten verzeichneten im März einen Anstieg von 3,2 %, was über den erwarteten 0,8 % und dem Rückgang von 1,2 % im Februar liegt. Diese Zahlen wurden am Mittwoch veröffentlicht. Zusätzlich ist der Verbrauchervertrauensindex des US Conference Board im April leicht von 104,0 auf 101,3 gesunken. Die enttäuschenden Wirtschaftsdaten verstärken die Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Rezession in diesem Jahr.

Nach Bekanntgabe der Daten zeigte der US Dollar Index (DXY) Schwankungen und notierte mit 101,36 auf dem tiefsten Stand der letzten zwei Wochen. Im Gegensatz dazu ist der BTC/USD-Kurs gestiegen, da der US-Dollar infolge der wirtschaftlichen Unsicherheiten in den Vereinigten Staaten an Wert verliert.

Der Fokus liegt nun auf den US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) Daten für das erste Quartal, die im Verlauf des Tages veröffentlicht werden sollen. Die Veröffentlichung dieser Daten erfolgt vor der für nächste Woche geplanten Sitzung der Federal Reserve, bei der die Märkte erwarten, dass die Zentralbank vorhat, die Zinsen am 3. Mai um 25 Basispunkte zu erhöhen.

So verhält sich der Bitcoin-Kurs aktuell:

Aktuell wird das Währungspaar BTC/USD bei einem Kurs von 29.055 US-Dollar gehandelt, was einem Zuwachs von 0,50 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Am 26. April verzeichnete der Bitcoin-Preis innerhalb einer einzigen Stunde einen erheblichen Rückgang von rund 8 % und erreichte einen Tiefststand von 27.242 US-Dollar. Trotzdem konnte sich BTC/USD erholen, da Bedenken hinsichtlich der Schwäche der US-Wirtschaft und des Bankensektors die Anleger beunruhigten.

Zum jetzigen Zeitpunkt trifft Bitcoin bei einem Kurs von 29.350 US-Dollar auf unmittelbaren Widerstand, der den Preis möglicherweise in Richtung des darauffolgenden Widerstandsniveaus bei 30.000 US-Dollar drängen könnte. Ein Anstieg der Nachfrage nach Bitcoin könnte potenziell dazu führen, dass die 30.000-Dollar-Marke durchbrochen wird, was wiederum zusätzliche Kaufmöglichkeiten bis zu einem Kurs von 30.800 US-Dollar eröffnen würde.

Gleichzeitig weisen der Relative Strength Index (RSI) und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator beide auf eine bullische Tendenz für Bitcoin hin. Zusätzlich unterstützt der exponentielle gleitende Durchschnitt über 50 Tage einen Aufwärtstrend in der Nähe des Preisniveaus von 27.900 US-Dollar.

AiDoge wird Bitcoin 2023 um ein Vielfaches outperformen und Anleger für ihr Vertrauen belohnen

Während der Kryptowährungsmarkt aktuell von hoher Volatilität und Unsicherheit geprägt ist, stellt AiDoge eine überlegenswerte Anlagealternative dar. AiDoge ist ein bahnbrechendes Krypto-Meme-Projekt, das künstliche Intelligenz einsetzt, um qualitativ hochwertige und relevante Memes sowohl im Bereich der Kryptowährungen als auch in sozialen Medien zu kreieren. Um die Nutzer für ihre Aktivitäten zu belohnen, wie zum Beispiel das Erstellen und Teilen von Memes oder die Teilnahme an Umfragen, hat das Projekt eine eigene Kryptowährung mit dem Namen $Ai ins Leben gerufen.

AiDoge hebt sich durch seinen Einsatz von KI-gestützter Meme-Generierung von anderen Krypto-Initiativen ab und bedient die wachsende Nachfrage nach qualitativ ansprechenden, relevanten und zeitgemäßen Memes. Die AiDoge-Plattform verwendet modernste KI-Technologien und bietet Features wie einen KI-basierten Meme-Generator und die Möglichkeit, $Ai-Token zum Erwerb von Credits für die Meme-Erstellung einzusetzen.

Der $Ai-Token bildet den Kern des AiDoge-Ökosystems. Die Tokenomics sind so konzipiert, dass sie eine dauerhafte und ausgewogene Verteilung der Token ermöglichen. Der PreSale von $Ai eröffnet eine einmalige Chance, frühzeitig in das vielversprechende AiDoge-Projekt zu investieren und von dessen zukünftiger Expansion und Erfolg zu profitieren. Während des PreSales können Anleger $Ai-Token zu einem ermäßigten Preis erwerben, was ihre potenziellen Gewinne maximiert, sobald das Token gelistet wird und der Wert ansteigt.

Die Kombination aus innovativer Technologie, einem engagierten Entwicklerteam und einer kontinuierlich wachsenden Community lässt darauf schließen, dass das AiDoge-Projekt großes Potenzial für zukünftige Erfolge und Expansion besitzt. Durch eine Investition im PreSale können Investoren ihre Beteiligung im AiDoge-Ökosystem absichern und von der steigenden Nachfrage sowie dem Erfolg des Projekts profitieren.