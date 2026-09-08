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Risikoappetit sinkt 08.09.2026 13:46:00

Erneuter Kursrückgang: Bitcoin verzeichnet Verluste

Erneuter Kursrückgang: Bitcoin verzeichnet Verluste

Der Kurs des Bitcoins hat am Dienstag erneut nachgegeben.

Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin zeitweise rund 78.370 US-Dollar gezahlt. Das waren 1,3 Prozent weniger als am Vortag. Er knüpfte an seine Vortagsverluste an. Am Montag hatte er noch mehr als 80.000 Dollar gekostet.

"Die Sorge vor geldpolitischen Enttäuschungen geht zulasten des allgemeinen Risikoappetits und überlagert die zuletzt freundliche Stimmung am Kryptomarkt", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. In der vergangenen Woche war der Bitcoin noch zeitweise über 82.000 Dollar gestiegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird an diesem Donnerstag ihren Leitzins voraussichtlich anheben. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Hier gilt eine Zinserhöhung zumindest als möglich.

Höhere Zinsen belasten tendenziell den Bitcoin, da er keine Zinsen abwirft. Die zuletzt in Folge des Iran-Kriegs wieder gestiegenen Rohölpreise haben die Inflationserwartungen und damit auch die Zinserhöhungserwartungen nach oben getrieben. Die Hoffnung auf weniger Regulierung durch die US-Regierung hat den Bitcoin in der vergangenen Woche noch beflügelt.

Der Bitcoin liegt weiter deutlich unter seinem Jahreshoch. Dieses hatte er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht. Im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen.

/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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