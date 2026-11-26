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26.11.2026 08:01:46
Erster Schweizer Spot-Bitcoin-ETF an der SIX gestartet
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An der SIX Swiss Exchange ist der erste Schweizer Spot-Bitcoin-ETF gestartet. Der Bitcoin Fund ETF (BBIT) wird von BIT Asset Management gesponsert und verwaltet; Emittent ist die Pernet von Ballmoos AG.
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