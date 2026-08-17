17.08.2026 22:31:28

ETH Is a Better Bet Than BTC, Prominent Trader Argues: Bitcoin Just Needs to Break $65,000 First

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